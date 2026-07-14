Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, dış transferdeki ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-siyahlı ekip, Bursaspor altyapısından yetişen ve son olarak Artvin Hopaspor forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada genç oyuncuya başarı dilekleri iletildi. Teknik direktörlük görevine Namet Ateş’i getiren İzmir temsilcisi, daha önce Beşiktaş'tan genç forvet Adnan Karahisar'ı kadrosuna katmıştı.

Kadroda iki ayrılık birden yaşandı

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda iç transfer çalışmalarına da devam eden sarı-siyahlı kulüp, iki oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri feshedilen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Suat Kaya'ya emekleri için teşekkür edildi. Aliağa FK ile yolları ayrılan her iki futbolcunun da yeni sezon için TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.