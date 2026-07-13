Son Mühür / Hüseyin Demir İzmir'i bu sezon TFF 2. Lig'de Aliağa FK ve Menemen FK temsil edecek. Aliağa FK sezona deplasmanda başlarken, Menemen FK taraftarı önünde ilk maçına çıkacak. 2026-2027 sezonu TFF 2. Lig fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Fikstür çekimi sonunda İzmir temsilcileri Aliağa FK ile Menemen FK'nın yeni sezondaki ilk hafta maç programı belli oldu. Aliağa FK ve Menemen FK, yeni sezonda play-off hedefiyle çalışmalarına başlıyor.

“2.Lig’de fikstür heyecanı”

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimine TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Mevlüt Aktan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı ile Nesine 2. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. İzmir temsilcisi Aliağa FK ve Menemen FK’nın yöneticileri fikstür çekimine katılım sağladı. Teknik bilgilendirme, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla fikstür çekimine geçildi. Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“Aliağa FK deplasmanda başlayacak”

Fikstür çekiminin ardından Aliağa FK'nın sezonun ilk haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyesi FK ile karşılaşacağı açıklandı. İzmir temsilcisi, sezonun açılış maçını Bolluca Stadı'nda oynayacak. Geçtiğimiz sezonu 69 puanla 4.sırada bitiren Aliağa FK, teknik direktör Namet Ateş yönetiminde zirveyi hedefliyor. Üst üste iki sezon şampiyon olduktan sonra adını 2.Lig’e yazdıran Aliağa FK, ligde kalıcı olurken önümüzdeki sezon 1.Lig’i hedefliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar Adnan Karahisar, transferiyle gücüne güç kattı. Tecrübeli antrenör Namet Ateş, yeni kadro yapılamasıyla 2.Lig’e damga vurmak istiyor.

“Menemen FK ilk hafta evinde”

Menemen FK ise 2026-2027 sezonuna taraftarı önünde başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk hafta mücadelesinde İnegöl Kafkas Spor Kulübü'nü Menemen İlçe Stadı'nda konuk edecek. Geçtiğimiz sezon inişli, çıkışlı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi 51 puanla sezonu 8.sırada bitirdi. 2026-2027 sezonunda sarı-lacivertliler üst sıralarda yer alarak play-off’ta mücadele etmek istiyor. Tolga Doğantez yönetiminde Menemen FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir futbolunu yakından bilen Doğantez ve ekibi sarı-lacivertlileri güçlendirmek istiyor. Menemen FK, özel hazırlık maçlarıyla sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyor.

“Sezon takvimi açıklandı”

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Nesine 2. Lig'de yeni sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. İlk yarı 20 Aralık 2026'da tamamlanırken, ikinci devre 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ayrıca ligin 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

“İzmir’i iki takım temsil edecek”

2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig'de İzmir'i Aliağa FK ve Menemen FK temsil edecek. Geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928'in ligden düşmesi ve Altınordu'nun 3. Lig'e gerilemesinin ardından İzmir'in 2. Lig'deki temsilci sayısı ikiye indi. Bu sezon Aliağa FK ile Menemen FK, kenti ligde temsil edecek. İzmir takımlarının kötü gidişatı ve ekonomik sıkıntıları futbolseverleri üzüyor. Büyük camia takımlarının kümeye düşmesi ve İzmir takım sayılarının azalması kentin marka değerini düşürüyor. TFF 3.Lig’de mücadele eden Altay Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Bucapsor 1928, Tire FK’nın kura çekimi sonucunda fikstürü yarın belli olacak.