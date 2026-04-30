Altekma'nın tecrübeli başantrenörü Ömer Tok, hem Avrupa sahnesinde hem de yerel ligde verdikleri büyük mücadelenin ardından, geride kalan sezonun kulüp için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Özellikle CEV Challenge Kupası'nda yarı finale kadar yükselerek kulüp tarihinde daha önce ulaşılmamış bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Tok; ligde play-off heyecanı yaşadıklarını, Kupa Voley'de ise son ana kadar pes etmeyen bir karakter sergilediklerini dile getirdi.

Hedeflerini açıkladı

Gelecek döneme dair çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, hazırlık sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon rekabetçi kimliğini her maçta hissettiren bir Altekma izleteceğiz. Önceliğimiz Efeler Ligi'nde play-off potasında yer alıp, tekrar Avrupa kupalarına katılmak olacak. Sezonun her anına odaklanan, istikrarlı ve planlı bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir şekilde sahada olacağız"