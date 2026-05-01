Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışmanı günü nedeniyle yayınladığı mesajda, EGİAD’ın 900 üyesi ve üye şirketlerle çalışan 150 bin kişiyle toplumsal kalkınmanın temelinde emeğin olduğuna vurgu yaptı.

EGİAD’tan ‘emek’ mesajı

İşçi ve emekçilerin haklarının korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, İş dünyası ile çalışanlar arasında kurulan güvene dayalı adil ve kapsayıcı kültürün toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir olgu olduğunu aktardı.

Kaan Özhelvacı: Emekçilerin haklarının korunması kalkınmanın unsurudur

Başkan Özhelvacı, kamuoyu ile paylaştığı mesajda şu ifadelere yer vererek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı: “İşçi ve emekçilerimizin haklarının korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

İş dünyası ile çalışanlar arasında kurulan güvene dayalı, adil ve kapsayıcı bir çalışma kültürünün; verimliliği artıran, rekabet gücünü yükselten ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren stratejik bir değer olduğunun bilinciyle, emeğiyle ülkemizin geleceğine katkı sunan tüm çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor; başta üyelerimiz ve çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü saygı ve takdirle kutluyoruz.”