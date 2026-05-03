İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde, İzmir ile Bakü’nün kardeş şehir olmasının 40. yılı Kültürpark’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Narmina Mustafayeva ile birlikte Pakistan Pavyonu’ndaki sergiyi gezdi. Sergide, iki kentin manzaralarını yansıtan fotoğrafların yanı sıra 1986’da imzalanan kardeş şehir protokolü de yer aldı.

Kardeşlik Nağmeleri konseri ilgi gördü

Serginin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Kardeşlik Nağmeleri” konserinde, dünyaca ünlü muğam sanatçıları Alim Gasımov ve kızı Fargana Gasımova sahne aldı. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türkiye ve Azerbaycan ezgileri yankılanırken, sanatçılar ayakta alkışlandı. Başkan Tugay program sonunda sanatçılara plaket takdim ederken, etkinliğe katılan sanatseverler de hatıra fotoğrafı çektirdi. Konseri ayrıca Bauyrzhan Akatayev ve Kanan Mirzayev de takip etti.

Sergi alanında basın mensuplarına İzmir ile Bakü arasındaki kardeşlik ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ve Türkiye, kendini iki ayrı devlet ama tek millet olarak hisseden insanların ülkeleri. Bu nedenle biz de iki kenti yürekten kardeş olarak görüyoruz. Bakü ile İzmir arasında 1986 yılında imzalanan kardeşlik anlaşmasıyla başlayan bu ilişki, yıllar içinde güçlendi. Geçen süre içinde her iki şehir de değişti ve gelişti, ancak birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı azalmadı, aksine arttı." dedi. Tugay, karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "İzmir ile Bakü'nün birbirini daha yakından tanımasını, daha fazla ziyaret ve ortak projeyle ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz. İzmir'de daha çok Azerbaycanlı görmek, İzmirlileri de Azerbaycan'a daha fazla gitmeye teşvik etmek istiyoruz. Sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesinin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz."

''40 yılla sınırlı değil''

"İki kardeş halkın 40 yıllık yol arkadaşlığı için bir aradayız. 1986'da imzalanan kardeş şehir protokolü, yalnızca bir imza değil; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağımızın ifadesidir. Bu bağın temelleri 1985'teki ilk resmi adımlardan da öteye uzanır; kökleri Milli Mücadele yıllarına dayanır" dedi. Tugay, İzmir'in işgalden kurtuluşu döneminde Bakü'de yapılan duaları ve Anadolu'ya verilen desteği hatırlatarak, "1920'lerdeki dayanışma ruhu bugün hâlâ İzmir'de ve Bakü'de yaşamaya devam ediyor. Bu ilişki 40 yılla sınırlı değil; aynı dilin, duygunun ve kaderin içinde büyüyen köklü bir bağdır''

''Kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz''

"Aliağa'da yer alan ve Türkiye'nin en büyük dış yatırım projelerinden biri olan STAR Rafinerisi ve Petkim, bu kardeşliğin İzmir'e yansıyan önemli bir göstergesidir. Bakü'den gelen enerji, İzmir üzerinden dünyaya ulaşırken, bu ekonomik köprü binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Limanlarımız arasındaki ticaret hacmi de her geçen gün artarak iki kentin refahını birlikte yükseltmektedir. Dijitalleşen dünyada İzmir'in bilişim ve teknoloji vizyonu ile Bakü'nün gelişen inovasyon ekosistemini birleştirmek önceliklerimiz arasında. Üniversiteler arası öğrenci değişimleri ve ortak teknoloji projeleriyle 40 yıl önce başlayan süreci, yeni kuşakların katkısıyla geleceğe taşıyacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte daha da yükseleceğine inanıyoruz. El ele, kol kola ve omuz omuza vererek iki ülke, iki millet ve iki şehir olarak hak ettiği yere birlikte ulaşmalıyız. Bu bağı geçmişin hatırası değil, geleceğin güçlü bir ortaklığı olarak görüyoruz. Kültürden sanata, ekonomiden turizme ve gençler arasında bu kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Narmina Mustafayeva, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğun 40 yıllık güçlü bir gönül bağına dayandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yıllara meydan okuyan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi kutluyoruz. Bu 40 yıl; insan sevgisinin, emeğin ve ortak hafızanın ifadesidir. 1986'daki protokol, yalnızca iki şehir arasında bir imza değil, Hazar'dan Ege'ye uzanan gönül köprüsüdür." dedi. Mustafayeva, zaman içinde hem Bakü'nün hem de İzmir'in geliştiğini ancak aradaki sıcaklık ve samimiyetin değişmediğini vurgulayarak, "Dostluğumuz sınırsızdır ve mesafelerle ölçülemez. Kalplerimiz birse mesafe yalnızca haritada kalır. Şehirleri asıl yücelten insanlardır. Dileğimiz, bu dostluğun genç nesillerin kalplerinde büyüyerek devam etmesidir. Şehirlerimizin birbirine ilham vermesini, insanlarımızın birbirine omuz olmasını diliyorum"