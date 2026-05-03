Karşıyaka ile Konak arasında köprü kullanmadan geçiş yapan vapurlar, kentin trafiğini hafifleten en güçlü araçlardan. Ayrıca İZBAN banliyö hattı, kuzey-güney aksında havalimanına kadar uzanarak şehir içi ulaşımı tek bir omurgada birleştiriyor.

İzmir ulaşım sistemi nasıl işliyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, kentin neredeyse tamamına yayılmış durumda. Metro hattı ise Narlıdere Kaymakamlık'tan başlayıp Evka 3'e kadar uzanan tek hat üzerinde 24 istasyonla hizmet veriyor. Sabah 06.00'da başlayan metro seferleri gece 00.20'ye kadar sürüyor.

İZBAN banliyö trenleri, Aliağa'dan Selçuk'a uzanan geniş bir alanda çalışıyor. Adnan Menderes Havalimanı'na doğrudan bağlantı sunması, İZBAN'ı hem yolcular hem de günlük çalışanlar için pratik bir seçenek hâline getiriyor.

İzmir ulaşımında deniz yolu nasıl kullanılıyor?

Körfez vapurları, İzmir'in en eski ve en sevilen ulaşım yöntemlerinden biri. Bostanlı, Karşıyaka, Konak, Üçkuyular ve Göztepe iskelelerinden kalkan seferler, iki yaka arasında ortalama 25 dakikada bağlantı kuruyor. Üçkuyular ve Bostanlı'dan kalkan arabalı vapurlar ise sürücülere şehir trafiğine girmeden karşıya geçme imkânı tanıyor.

Yaz aylarında Güzelbahçe, Urla, Mordoğan ve Foça iskeleleri arasında ek seferler düzenleniyor. Ödemeler İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılabiliyor.

İzmir tramvay ve metro aktarmaları nasıl?

Konak ve Karşıyaka tramvay hatları, sahil boyunca uzanarak metro ve vapur duraklarına aktarma sağlıyor. Fahrettin Altay ve Konak istasyonlarında metro–tramvay geçişi mümkün. Hilal ve Halkapınar draklarında ise metro–İZBAN aktarması yolculuğun süresini ciddi biçimde kısaltıyor.

Bornova, Üçyol ve Evka 3 gibi büyük metro istasyonları aynı zamanda otobüs aktarma merkezi olarak da çalışıyor.

İzmir toplu taşıma ücretleri ne kadar?

1 Nisan 2026 itibarıyla yapılan zamla birlikte tam biniş ücreti 40 TL'ye yükseldi. Genç biniş 16,50 TL, öğretmen biniş ise 29,50 TL olarak belirlendi. İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başına ek ücret alınıyor. Resmi tatillerde ve ulusal bayramlarda ulaşım çoğunlukla ücretsiz oluyor.