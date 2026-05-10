İzmir'in en sıcak denizi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda bulunuyor. Yer altından kaynayan termal suların etkisiyle bu sahil, yıl boyunca diğer kıyılara göre belirgin biçimde sıcak kalıyor. Ekim ayında bile su sıcaklığı 25 dereceye yakın seyredebiliyor.

İzmir'in en sıcak denizi neden Ilıca'da?

Ilıca'nın bu özelliği jeolojik yapıdan kaynaklanıyor. Çeşme yarımadasında Şifne'den Ilıca'ya uzanan hat boyunca jeotermal kaynaklar bulunuyor. Deniz tabanından dışarı çıkan sıcak sular, çevredeki suyu da ısıtıyor. Bu nedenle Ilıca, klasik Ege denizinden farklı bir profil sergiliyor.

Plajın diğer avantajları da var. Üç kilometrelik kumsal şeridiyle ilçenin en uzun sahili konumunda. Beyaz kumlu, sığ ve turkuaz renkli yapısıyla çocuklu aileler için güvenli bir ortam sunuyor. Halk plajı kısmı ücretsiz; havlu ve şemsiyenizle gidip rahatça kullanabiliyorsunuz.

İzmir'in en sıcak denizi için sezon ne kadar uzuyor?

Akdeniz havzasında termal etki nadir görüldüğü için Ilıca, yarımadada deniz sezonunu uzatan tek nokta sayılıyor. Mayıs başında suya girilebiliyor, ekim sonuna kadar yüzme imkanı sürüyor. Civar plajlar erken kapanırken Ilıca hala aktif olabiliyor.

Sıcak suyun cilt yumuşatıcı ve kas gevşetici etkisi olduğu da uzun süredir biliniyor. Bu yüzden Ilıca sadece tatilciler için değil, sağlık ve termal turizm açısından da önemli bir adres. Hemen yanı başındaki Şifne ise kaplıca otelleri ve termal tesisleriyle gelişmiş bir alt bölge. Şifne Plajı'nın suyu da çevredeki sahillere göre daha ılık.

İzmir'in en sıcak denizi dışında alternatifler var mı?

Sıcak su arayanlar için ikinci adres Seferihisar'daki Akkum Plajı. Bazı listelerde ılık denizden hoşlananlar için ideal şeklinde değerlendiriliyor. Bademli Ilıcası ise sit alanı içindeki kaplıca havuzu yapısıyla kış aylarında bile suya girme imkanı veriyor.

İzmir kıyılarının büyük bölümü serin su kategorisinde. Çeşme'nin Altınkum Plajı sıcak yaz günlerinde bile ferah bir denize sahip. Yeni Foça Halk Plajı, Karaburun yarımadası ve Çeşme'nin batı kıyıları rüzgarın etkisiyle daha serin. Sörf rüzgarıyla ünlü Alaçatı Koyu da sıcak deniz arayanlara önerilmiyor.

İzmir'in en sıcak denizi yıl boyunca kaç dereceye ulaşıyor?

Genel istatistiklere göre İzmir kıyılarında yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece. Temmuz ve ağustosta bu değer 26,2 dereceye çıkıyor. Ocak ve şubatta ise 10-11 derece civarına iniyor.

Ilıca Plajı bu ortalamaların üzerinde seyrediyor. Termal etkinin artırdığı su sıcaklığı, sezon başı ve sonunda fark yaratıyor. Yaz uzun mu sürüyor sorusunun cevabı çoğu zaman Çeşme'nin bu sahilinde gizli.