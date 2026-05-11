Son Mühür - İzmir’de yine bir Pazartesi sabahı ve maalesef musluklardan beklenen o ses gelmiyor. İZSU’dan gelen duyurulara göre şehrin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İşte 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü için yayınlanan güncel kesinti listesi...

11 Mayıs 2026 İzmir su kesintisi listesi

Foça (Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri):

Ana boru arızası nedeniyle saat 08:03 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saatlik bir kesinti öngörülüyor.

Karabağlar (Çalıkuşu ve General Asım Gündüz Mahalleleri):

Branşman arızası kaynaklı (3252--28 önü) saat 08:35 ile 09:35 arasında yaklaşık 1 saatlik kısa süreli bir kesinti yaşanacak.

Urla (İçmeler ve Torasan Mahalleleri):

Bölge sayaç bakımı nedeniyle dünden (10.05.2026) başlayan kesinti, bugün saat 10:30’a kadar devam edecek. Depo seviyesi normale dönene kadar bazı kesimlere su verilmesinde gecikmeler yaşanabilir. Kesinti 26 saati bulabilir.

Çeşme (Germiyan Mahallesi):

Ana boru arızası sebebiyle saat 00:04’te başlayan kesintinin öğlen 12:04’e kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle 27062/2 Sokak ve çevresi bu durumdan etkileniyor.