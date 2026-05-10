İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik yeni bir operasyona imza atıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik bot içerisinde oldukları belirlenen göçmenler arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, Çeşme açıklarında deniz üzerinde hareket halinde olan lastik bot tespit edilip, botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti.

Bölgeye, Sahil Güvenlik botu gönderilirken, kısa sürede lastik bota ulaşarak müdahale gerçekleştirildi. Durdurulan botta bulunan 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Çocukların da bulunduğu ifade edildi!

Operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler arasında 2 çocuğun da yer aldığı ifade edildi. Göçmenlerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından güvenlik işlemleri yapıldı.

Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler.