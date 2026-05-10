İzmir’in turizm cennetlerinin başında gelen Çeşme, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na ev sahipliği gerçekleştirdi. “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş” sloganıyla gerçekleştirilen dev organizasyona, 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katıldı.

5 kilometrelik Gün Batımı Koşusu, 10K Yol Koşusu ve 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Spor şöleni yaşandı!

Organizasyonun ikinci gününde sporcular sabahın erken saatlerinde parkurlardaki yerlerini aldı. 21 kilometrelik yarı maratona saat 08.00’de Çeşme şehir merkezinden start verildi ve yine aynı noktada son buldu. 10 kilometrelik yol koşusu ise Alaçatı’dan başlarken, finiş Çeşme merkezde gerçekleştirildi.

Yarışların başlangıcı; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından yapıldı.

Sporcular Çeşme’de buluştu!

Bu yıl uluslararası katılımın dikkat çekerken, organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’dan çok sayıda sporcu katılım gösterdi.

Yunanistan, Almanya, ABD, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, Kanada, Hollanda, Güney Kore, Brezilya ve İspanya başta olmak üzere toplam 43 ülkeden Çeşme'ye gelen sporcular, aynı heyecanı yaşadı.

Minik sporcular da parkurdaki yerini aldı!

Salomon Çeşme Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Çeşme Çocuk Koşusu da renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Çeşme şehir merkezinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar kendileri için hazırlanan özel parkurda koşmanın heyecanıyla baş başa kaldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon çerçevesinde minik sporcular eğlenceli anlar yaşadı ve yarış sonunda yapılan çekilişle 10 çocuğa bisiklet verildi.

Sporcular ödüllerini aldı!

Yarışların tamamlanmasının ardından Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporculara ödüller; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından verildi.