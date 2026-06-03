Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Yakıt giderlerini yakından takip eden vatandaşlar ise “Benzin fiyatı bugün kaç TL oldu?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?” ve “Akaryakıta yeni zam ya da indirim var mı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni artışlar pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 53 kuruş zam yapılırken, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 4 kuruş arttı. İzmir akaryakıt fiyatları 3 Haziran 2026 Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL Diğer şehirlerde fiyatlar ne oldu? İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.31 TL

Motorin litre fiyatı: 66.17 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL