İzmir Buca’daki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, eğitim hayatına başladığı günden beri ilginç bir istatistiğe ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar tam 212 ikizi mezun eden okula, bu yıl 9 ikiz kardeş daha kayıt yaptırdı. Tablo gerçekten görülmeye değer. 1600 öğrencinin ter döktüğü okulda, 5'inci sınıfa başlayan yeni kayıtlarla birlikte toplam ikiz sayısı 26'ya fırladı. Çift görenler yanılmıyor, okulun gerçeği bu.

Tesadüf değil, ailelerin tercihi

Okul müdürü Hasan Basri Karaoğlu, tam 23 yıldır ikiz öğrencilerin kayıt için kapılarını çaldığını söylüyor. Bu yoğun ilginin temelinde ise tesadüfler değil, kaliteli eğitim yatıyor. İkizlerin ve hatta üçüzlerin okulu olmak, kurumun artık karakteristik bir özelliği. Müdür Karaoğlu, uyum haftasında çocukları ayırt etmekte zorlandıklarını saklamıyor. Fakat aylar geçiyor. Kıyafet tercihleri, karakteristik davranışlar ve yetenekler gün yüzüne çıkıyor. İşte o zaman her bir öğrenci kendi bireysel kimliğiyle öğretmenlerinin karşısında belirginleşiyor. Karaoğlu’nun tek bir arzusu var: "Başarıda, huzurda ve mutlulukta da hep bir arada olsunlar."

"Dünyadaki bütün ikizler buraya toplanmış"

Koridorlarda dolaşırken öğrencilerin anlattıkları da bir o kadar renkli. Bora ve Tuna Vatanperver kardeşler, ilkokulda sosyalleşmek adına farklı sınıflarda okuduktan sonra bu yıl yeniden aynı sıraya oturmanın keyfini sürüyor. Hedefleri ortak: Futbolcu olmak. İkisi de lisanslı oynuyor ve okulun şöhretini duyup burayı özellikle tercih ettiklerini gizlemiyorlar.

İnci ve Zeynep Solgu kardeşlerin hikayesi biraz daha farklı. Anneleri, derslerde anlamadıkları yerleri sorarken "farklı sorularla gelmesinler" diye onları hiç ayırmamış. İnci, okuldaki kalabalığı "Dünyadaki bütün ikizler neredeyse bu okulda toplanmış gibi" diyerek özetliyor. Yine de sınırlarını çiziyor. Aynı kıyafetleri giymekten nefret ettiğini, ikiziyle tamamen aynı görünmek istemediğini üzerine basa basa belirtiyor.

Deniz ve Ediz Dönmez kardeşler de ufak tefek kavgalara rağmen hallerinden memnun. Ediz kestirip atıyor: "Kardeşimle hep aynı sınıfta olmak istiyorum." Bırakmıyorlar birbirlerini.