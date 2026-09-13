Veliler artık öğretmen ve idare görüşmelerini yalnızca MEB veli randevu sistemi üzerinden gün alarak yapacak. Çocuğun yasal velisi veya vasisi olmayan hiç kimse okul bahçesinden içeri adım atamayacak.

Yeni düzen, koridorlardaki kontrolsüz insan hareketliliğini kesmeyi ve eğitim akışını güvenceye almayı amaçlıyor. Randevusuz gelen kapıdan dönecek. Süreç bundan böyle tümüyle dijital işleyecek.

Randevusuz veli okula girebilir mi?

Hayır, randevusu bulunmayan hiçbir veli ders saatinde veya teneffüste okul binasına giriş yapamaz. Bakanlığın yayımladığı genelgeyle birlikte okul kapılarındaki nöbetçi görevliler, sadece sistemde onaylı kaydı bulunan ziyaretçileri içeri alacak. Nöbetçi öğretmenler kapıda liste kontrolü yapacak. Kurallar tavizsiz uygulanacak.

MEB veli randevu sistemi üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Görüşme talepleri doğrudan okulrandevu.meb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kimlik doğrulaması yapılarak oluşturulur. Veliler sisteme girdikten sonra öğrencinin okulunu, görüşmek istediği öğretmeni ve görüşme konusunu işaretler. Öğretmen randevuları için en erken iki gün sonrasına gün verilirken, rehberlik servisi ve okul idaresi için aynı güne talep açılabiliyor. Sistem üzerinden en fazla 14 gün sonrasına randevu seçilebiliyor ve her görüşme 20 dakika sürüyor.

İşlem Türü Başvuru Kanalı Zaman Kuralı Öğretmen Görüşmesi e-Devlet / Web En erken 2 gün sonra Rehberlik ve İdare e-Devlet / Mobil Aynı gün randevu Sesli Destek MEBİM 444 0 632 Çağrı merkezi desteği

Yeni dönem velilere hangi kolaylıkları getiriyor?

Bakanlık, mesai saatleri yoğun veliler için randevu kanallarını çeşitlendirdi. Görüşme talepleri e-Okul VBS mobil uygulamasının yanı sıra BiP platformundaki Okul-Veli Asistanı üzerinden de saniyeler içinde planlanabiliyor. İnternet erişimi kısıtlı olanlar doğrudan 444 0 632 numaralı MEBİM hattını arayabiliyor.

Zorunlu durumlarda okul yönetimi de veli adına doğrudan randevu kaydı açabilecek. Randevu kesinleştiğinde velinin cep telefonuna SMS ve e-posta bildirimi anında iletilecek. Çift yönlü iletişim güçlenecek. Böylece veliler okul kapısında beklemeden, ayrılan saat diliminde öğretmenle bir araya gelecek.