2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğretmenlerin en çok araştırdığı konuların başında gelen "öğretim yılına hazırlık ödeneği" tutarı ve ödeme takvimi netleşti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesi uyarınca her yıl eğitim öğretim dönemi başında öğretmenlerin kırtasiye ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla verilen hazırlık ödeneğinde ödeme işlemleri başlatıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ÖDEMELER BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen resmi yazının ardından hazırlık ödeneği ödeme süreci 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Ancak ödenekler Türkiye genelindeki tüm öğretmenlerin hesabına aynı gün yatmamaktadır.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin evrak onayları, okul yönetimlerinin bordro hazırlıkları ve malmüdürlükleri ile il muhasebe birimlerinin işlem tamamlama sürelerine göre ödemeler eylül ayı boyunca kademeli olarak öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılmaya devam edecektir.

2026-2027 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR, HESABA NET KAÇ TL GEÇECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen brüt hazırlık ödeneği tutarı 8.665,32 TL oldu. Ancak bu tutar üzerinden yapılan yasal kesintiler nedeniyle öğretmenlerin eline geçecek net miktar statülerine göre farklılık göstermektedir:

Kadrolu Öğretmenler: Damga vergisi kesintisinin ardından kadrolu öğretmenlerin hesabına net olarak yaklaşık 8.599,55 TL yatırılacak.

Sözleşmeli Öğretmenler: Yapılan yasal kesintiler ve SGK prim uygulamaları doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlere net yaklaşık 7.386 TL ödeme yapılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE PARASI ÖDEMELERİ NEDEN FARKLI GÜNLERDE YATIYOR?

Aynı şehirde hatta komşu ilçelerde görev yapan öğretmenlerin dahi eğitim ödeneğini farklı tarihlerde almasının temel nedeni idari ve mali süreçlerdir. Ödemelerin hesaplara geçişi şu aşamalara bağlı olarak şekillenir:

Okul idarelerinin KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) üzerinden hazırlık ödeneği bordrolarını onaylaması,

İlçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin onay süreçleri,

İlgili malmüdürlüğü veya muhasebe biriminin ödeme emirlerini anlaşmalı bankalara iletmesi.

Bu idari süreçleri daha hızlı tamamlayan il ve ilçelerde ödemeler daha erken tarihlerde öğretmen hesaplarına yansımaktadır.

YILLARA GÖRE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ TUTARLARI

Öğretmenlere her yıl tek seferde ödenen hazırlık ödeneğinin son 10 yıldaki gelişimi şu şekildedir:

2016-2017: 1.000 TL

2017-2018: 1.050 TL

2018-2019: 1.130 TL

2019-2020: 1.180 TL

2020-2021: 1.210 TL

2021-2022: 1.250 TL

2022-2023: 1.325 TL

2023-2024: 1.400 TL

2024-2025: 4.085,05 TL

2025-2026: 5.225,98 TL

2026-2027: Brüt 8.665,32 TL (Kadrolu net: 8.599,55 TL / Sözleşmeli net: 7.386 TL) Memur emeklisine seyyanen zam gelecek mi? AYM kararı, 8.077 TL davası ve 25 bin TL ek zam iddiasında son durum İçeriği Görüntüle