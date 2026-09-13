Son Mühür- Utku Gümrükçü yönetimindeki CHP İzmir İl yönetiminde kente yönelik projeleriyle dikkati çeken yerel yönetimler uzmanı mimar Erkut Tamay, çarpık kentleşmeyi önleme adına yapılması gerekenleri mercek altına aldı.

Deprem riki gerçeğine gözlerimizi kapatmadan yapılacaklar listesini tek tek sıralayan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay,

“Deprem güvenliği ilk önceliğimiz. Ancak binalarımızı aynı zamanda enerji ve suyu verimli kullanan, iklim dirençli yapılar haline getirmeliyiz” dedi.



İzmir’de yeni yapılaşmada “Yeşil Ruhsat” döneminin başlatılması gerektiğini vurgulayan Tamay,

''Ruhsat süreçlerinde deprem güvenliğinin yanı sıra enerji verimliliği, su tasarrufu, yenilenebilir enerji, karbon ayak izi ve iklim dayanıklılığının temel kriterler arasında yer alması gerekiyor.

Yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi’nde A ve B sınıflarını hedeflemeli. Neredeyse sıfır enerjili bina (NSEB) yaklaşımını yaygınlaştırmalıyız'' mesajı verdi.

İzmir’in güneş enerjisi potansiyeline de dikkat çeken Tamay, apartman ve sitelerde çatı üstü güneş enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasını istedi.

Tamay, “Çatılar yalnızca boş alanlar olarak görülmemeli. Ortak alan aydınlatmaları, asansör ve hidrofor gibi sistemlerin enerji ihtiyacında güneşten yararlanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Su krizi için yağmur suyu ve gri su arıtması...

Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşanan su krizinin önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Erkut Tamay, “Yağmur suyunu çatılardan toplayıp depolayabilir, bahçe sulamasında ve uygun sistemlerle rezervuarlarda kullanabiliriz. Duş ve lavabolardan elde edilen gri suların arıtılarak yeniden kullanılması da su tüketimini azaltabilir” önerisini dile getirdi.

Yeşil çatı ve dikey bahçe uygulamalarının teşvik edilmesini, geçirgen yüzeylerin artırılmasını ve yapı malzemelerinin karbon ayak izinin dikkate alınmasını öneren Tamay, iç hava kalitesinin iyileştirilmesi ve elektrikli araç şarj altyapısının yeni projelerde planlanması gerektiğini belirtti.

“Bugünün binalarını değil, önümüzdeki 50-70 yılın İzmir’ini düşünerek ruhsat vermeliyiz'' diyen Erkut Tamay,

''Depreme dayanıklı, enerjisini verimli kullanan, suyunu koruyan ve iklim krizine dirençli yapılar artık ana koşul olmalı” çağrısında bulundu.