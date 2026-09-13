Son Mühür- İzmir genelinde Eylül ayının ortalarına yaklaşılırken, bugün hala kavurucu bir yaz günü yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre kentte yağış ihtimali bulunmazken, gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı ve iç kesimlerdeki aşırı sıcaklar devam edecek.

İşte İzmir'in 30 ilçesinde 13 Eylül 2026 Pazar günü en düşük ve en yüksek sıcaklıklar...

Aliağa tarafında bugün hava az bulutlu seyredecek; en düşük 21, en yüksek 31 derece tahmin ediliyor.

Balçova genelinde gün boyu güneşli bir gökyüzü beklenirken sıcaklıklar 20 ile 34 derece arasında değişecek.

Bayındır ilçesinde açık bir hava hakim; günün en düşük sıcaklığı 18, en yüksek sıcaklığı ise 36 derece hissedilecek.

Bayraklı sakinlerini sıcak ve güneşli bir gün bekliyor; termometreler en düşük 22, en yüksek 34 dereceyi gösterecek.

Bergama bölgesinde havanın gün boyunca açık olması öngörülüyor; beklenen değerler en düşük 19 ve en yüksek 34 derece.

Beydağ civarında güneş kendini bolca gösterecek ve sıcaklık 17 dereceden başlayıp gün içinde 36 dereceye kadar tırmanacak.

Bornova çevresinde parçalı az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak; günün en düşük değeri 21, en yüksek değeri 35 derece.

Buca genelinde ferah ve güneşli bir hava yaşanacak; en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 33 derece olarak ölçülecek.

Çeşme kıyılarında tatlı bir rüzgarla birlikte açık bir hava var; termometreler en az 22, en fazla 30 dereceyi işaret ediyor.

Çiğli ilçesinde gün ortasında güneşli bir hava bekleniyor; sıcaklığın en düşük 20, en yüksek 33 derece olması öngörülüyor.

Dikili sahilinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor; gün içi değerler 21 ile 31 derece arasında kalacak.

Foça genelinde nemle birleşen güneşli bir gökyüzü hakim; en düşük 22, en yüksek 30 derece bir sıcaklık hesaplanıyor.

Gaziemir bölgesinde açık ve pırıl pırıl bir hava etkisini sürdürecek; en düşük 19, en yüksek 33 derece yaşanacak.

Güzelbahçe sahil şeridinde az bulutlu ve poyrazlı bir gün yaşanacak; sıcaklık en az 21, en çok 32 dereceye ulaşacak.

Karabağlar semtlerinde gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak; gecenin en düşük sıcaklığı 21, günün en yüksek sıcaklığı 33 derece.

Karaburun yarımadasında rüzgarlı ve açık bir hava etkili; termometre verileri en düşük 22, en yüksek 29 dereceyi bulacak.

Karşıyaka boyunca sıcak ve açık bir gökyüzü gözlemlenecek; en düşük değer 21, en yüksek değer ise 34 derece.

Kemalpaşa iç kesimlerinde havanın oldukça açık ve sıcak geçmesi bekleniyor; sıcaklıklar 18 derece ile 34 derece arasında seyredecek.

Kınık çevresinde gün boyu güneş ışığı etkisini hissettirecek; hava en düşük 18, en yüksek 34 derece ölçülecek.

Kiraz ilçesinde açık bir gökyüzüyle birlikte sıcak bir gün yaşanacak; günün en düşük değeri 17, en yüksek değeri 35 derece.

Konak merkezinde güneşli ve açık bir gün İzmirlileri karşılıyor; sıcaklık en alt sınırda 22, en üst sınırda 33 derece olacak.

Menderes genelinde havanın parçalı az bulutlu olması bekleniyor; en düşük 18, en yüksek 34 derece bir hava tahmin ediliyor.

Menemen ovasında açık ve güneşli bir seyir hakim; gece sıcaklığı 20 dereceye düşerken gündüz sıcaklığı 34 dereceye çıkacak.

Narlıdere sırtlarında tatlı bir esintiyle beraber güneşli bir gün yaşanıyor; en düşük 21, en yüksek 32 derece hissedilecek.

Ödemiş genelinde yazdan kalma sıcak ve açık bir gün etkili; termometrelerin en düşük 18, en yüksek 36 derece olması bekleniyor.

Seferihisar boyunca sahil havası açık ve ferah geçecek; sıcaklık değerleri en düşük 20, en yüksek 32 derece civarında duracak.

Selçuk tarihi bölgesinde pırıl pırıl bir gökyüzü hakim; hava sıcaklığı en az 19, en fazla 34 derece olarak kaydedilecek.

Tire ilçesinde gün boyunca parlak bir güneş görülecek; en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 36 derece seviyesinde kalacak.

Torbalı sanayi ve yerleşim alanlarında açık bir hava bekleniyor; gün içi sıcaklıklar 19 derece ile 35 derece aralığında seyredecek.

Urla bağ yolunda hafif rüzgarlı ve açık bir gökyüzü hakim; en düşük 20, en yüksek 31 derece bir sıcaklık öngörülüyor.



