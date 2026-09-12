Son Mühür- İzmir’de eylül ayının ortasına gelinirken sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Biz biraz serinlemek ve yağmur beklerken meteoroloji verilerine göre 12 Eylül Cumartesi günü kent genelinde hava az bulutlu olacak. İzmir merkezde gece en düşük sıcaklık 19 derece, gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 33 derece olacak.

Sıcak hava kesilmiyor!

Cumarteseyi geçsek de havalarda değişiklik yok. Hafta sonunun ikinci gününde de sıcak hava devam edecek. 13 Eylül Pazar günü İzmir’de havanın parçalı bulutlu olması beklenirken sıcaklıkların 20 ila 33 derece arasında olması bekleniyor. Yeni haftanın ilk günü 14 Eylül Pazartesi ise ise sıcaklığın 32 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

39 dereceyi bulacak!

12 Eylül’de merkezde olan sıcaklık yetmeyecek. İzmir’in iç kesimlerinde sıcaklıklar daha yüksek seyredecek. 12 Eylül Cumartesi günü Bayındır ve Beydağ’da 39 derece, Bergama’da 37 derece, Kınık, Kiraz ve Ödemiş’te ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 12 Eylül Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İzmir: Az bulutlu, 19-33°C

Aliağa: Az bulutlu, 20-32°C

Balçova: Az bulutlu, 20-33°C

Bayındır: Sıcak, 16-39°C

Bayraklı: Az bulutlu, 21-34°C

Bergama: Sıcak, 19-37°C

Beydağ: Sıcak, 17-39°C

Bornova: Az bulutlu, 22-34°C

Bozdağ Kayak Merkezi: Az bulutlu, 16-26°C

Buca: Az bulutlu, 20-33°C

Çeşme: Az bulutlu, 21-29°C

Çiğli: Az bulutlu, 18-33°C

Dikili: Az bulutlu, 21-30°C

Foça: Az bulutlu, 22-30°C

Gaziemir: Az bulutlu, 20-34°C

Güzelbahçe: Az bulutlu, 20-31°C

Karabağlar: Az bulutlu, 21-31°C

Karaburun: Az bulutlu, 22-32°C

Karşıyaka: Az bulutlu, 19-34°C

Kemalpaşa: Sıcak, 19-37°C

Kınık: Sıcak, 20-38°C

Kiraz: Sıcak, 19-38°C

Menderes: Sıcak, 19-36°C

Menemen: Sıcak, 20-35°C

Narlıdere: Az bulutlu, 22-31°C

Ödemiş: Sıcak, 19-38°C

Seferihisar: Sıcak, 21-36°C

Selçuk: Az bulutlu, 18-32°C

Tire: Sıcak, 16-39°C

Torbalı: Sıcak, 19-36°C

Urla: Az bulutlu, 21-31°C