Yeni takvimle birlikte sınıflarda test çözme dönemi resmen rafa kalktı. Öğrenciler şıkları elemek yerine, kalem oynatıp kendi cümleleriyle çözüme ulaşacak. Ezber değil, mantık devrede. Bakanlık, ders kazanımlarını doğrudan açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla ölçmeyi seçti.

Ölçme ve değerlendirmede tüm illerde tek tip standart yakalamayı hedefleyen düzenleme, müfredatın yurt genelinde eş zamanlı ilerlemesini sağlayacak. Öğretmenler ders planını bu tarihlere göre kuracak, öğrenciler de çalışma programını şimdiden masasına koyacak.

MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ülke genelindeki ilk ortak sınav maratonu 11-12 Kasım 2026 günlerinde başlayacak. İlk randevuda 6. sınıflar matematik, 10. sınıflar Türk dili ve edebiyatı sınavına girecek.

Dönem ve Yazılı Sınav Tarihi İlgili Sınıflar ve Branşlar 1. Dönem 1. Yazılı 11-12 Kasım 2026 6. Sınıf Matematik, 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 5-6 Ocak 2027 7. Sınıf Türkçe, 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı 6-7 Nisan 2027 7. Sınıf Matematik, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı 8-9 Haziran 2027 6. Sınıf Türkçe, 10. Sınıf Matematik

İkinci yarıyılda ise nisan ve haziran ayları kritik viraj sayılacak. Sınav zili çaldığında tüm Türkiye aynı anda kağıtları açacak.

Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl sorulacak?

Sorular ezbere dayalı kalıplardan uzak, tamamen açık uçlu maddelerden meydana gelecek. Öğrenci konuyu kavramış mı, kavramamış mı; bunu kendi satırlarıyla ortaya koyacak. Puanlama da bu özgün yanıtlara göre şekillenecek.

Müfredat haricinden tek bir soru dahi sorulmayacak. Bakanlık, örnek soru kalıplarını ve kılavuzu odsgm.meb.gov.tr internet portalı üzerinden erişime açıyor. Öğretmenler ders içi tekrarlarında bu örneklere ağırlık verecek. Sürpriz soru yok.

Okullar ve öğrenciler arasında sıralama yapılacak mı?

Hayır, sınav sonuçları açıklandığında hiçbir şekilde okullar ya da sınıflar arası toplu başarı sıralaması yapılmayacak. Bakanlık, okulları yarış atı gibi karşı karşıya getiren listelerin önüne geçmek için kesin set çekti. Rekabet yerine eksik tespiti öncelik taşıyacak.

Özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklar da unutulmadı. Kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi gören öğrenciler, okullarında hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı esaslarına göre değerlendirilecek. Her öğrenci kendi şartında tartılacak.