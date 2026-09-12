3’üncü LİG 2’inci Grup’ta sezonun ikinci hafta karşılaşmaları öncesi Ege ekiplerini zorlu maçlar bekliyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Balıkesirspor, ilk haftada aldığı farklı galibiyetin ardından deplasmanda Alanya 1221 FK karşısında sahaya çıkacak. Bucaspor 1928'i 4-1 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan da galibiyetle dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İlk hafta deplasmanda Bigaspor ile 1-1 berabere kalan Uşakspor ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için Eskişehirspor'u konuk edecek. 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da 3 puan için mücadele edecek. Maçın başlama saati 16.30 olarak belirlendi.

İlk haftada İzmir deplasmanında Altay ile yenişemeyen Denizli İdmanyurdu da ikinci hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige beraberlikle başlayan Denizli temsilcisi, sahasında kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

Ege ekipleri açısından kritik önem taşıyan haftada Balıkesirspor galibiyet serisi yakalamak, Uşakspor ve Denizli İdmanyurdu ise sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak.