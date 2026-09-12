Son Mühür / İzmir’de Buca Belediyesi ve belediye iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet" suçlamalarıyla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Haziran'da geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hakkında çıkan haberlere ve iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Son Mühür TV’de de konuşulmuştu

Geçtiğimiz günlerde soruşturma sürecinde bilirkişi raporunun detayları basın ve kamuoyunda geniş yankı bulmuş, Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında da yaşananları değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, “4 katlı yere 15 kat vermek ne demek, yolun ortasına gelip bina dikmek ne demek. Kırklar Köyü’ne iki tane apartman dikilmiş. Nasıl denetlemezsin ey belediye! Muhtar da dertli vatandaş da dertli. Sen nasıl dertlenmezsin. Sonra bu davalar siyasi deniliyor, haydi oradan” demişti.

Çölmekçi, “Buca’daki çoğu şeyin satılmasını, sevgiliye verilmesini, bunların hepsini önceki programlarımızda dile getirdik. 'Orman içlerine yapılan villaları görmüyor mu?' diye sormuştuk. Üstelik bunlar bilirkişi raporunda, bilirkişinin tespit edebildikleri... Edemedikleri de var. Baktığınız zaman bunlar bile insanı dehşete düşüyor. 395 sayfalık raporda neler var neler” ifadelerini kullanmıştı.

“Bu açıklamayı yapmak zorunlu hale geldi”

İzmir’de bilirkişi raporunun yansımaları devam ederken konuyla ilgili açıklama yapan Duman, “Son günlerde bazı ulusal ve yerel basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Buca Belediyesi hakkında devam eden soruşturma üzerinden şahsımı ve görev dönemimi hedef alan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar devam eden adli sürece, soruşturmanın gizliliğine ve masumiyet karinesine duyduğum saygı gereği kamuoyu önünde açıklama yapmamaya özen gösterdim. Ancak gizlilikle yürütülmesi gereken soruşturma dosyasına ilişkin birtakım bilgi ve değerlendirmelerin basına yansıması ve özellikle benim göreve başlamamdan önce gerçekleşmiş bazı olayların şahsımla ve görev dönemimle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hâle gelmiştir” dedi.

“104 gündür iddianamenin yazılmasını bekliyorum”

Buca Belediye Başkanlığı görevine 8 Nisan 2024 tarihinde başladığını hatırlatan Duman, “Buna rağmen 2022 ve 2023 yıllarına kadar uzanan birtakım işlemlerin, şahsımın görüntüleri kullanılarak benim dönemimde gerçekleşmiş gibi kamuoyuna sunulmasını kabul etmiyorum. Elbette basının kamuoyunu bilgilendirme ve kamu görevlilerini eleştirme hakkı vardır. Ancak devam eden ve gizliliği esas olan bir soruşturmanın içeriğinin basına yansıması, soruşturma aşamasındaki iddiaların kesinleşmiş gerçekler gibi sunulması ve geçmiş dönemlere ait olayların benim dönemime mal edilmesi haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmaktadır. Bu; kamuoyunu yanıltma, halka yanlış bilgiye verme ve şahsıma karşı yapılan bir itibar suikastıdır. Hakkımdaki soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılacağına, gerçeklerin bağımsız yargı önünde ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Bunun için de tam 104 gündür iddianamenin yazılmasını bekliyorum. Ne başkasının sorumluluğunun bana yüklenmesini kabul ederim ne de kendi görev dönemime ilişkin herhangi bir hususta hukuk önünde hesap vermekten kaçınırım. Gerçeğe aykırı, şahsımı hedef alan ve özellikle görevde bulunmadığım dönemlere ait işlem ve olayları şahsımla ilişkilendirerek kamuoyunu yanıltan, yanlış bilgi vererek algı oluşturan yayınlar avukatlarımca tespit edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sessiz kalmamız beklenemez”

“Ayrıca, gizliliği esas olan devam eden soruşturmaya ait bilgi ve belgelerin hangi şekilde basına ve sosyal medyaya ulaştığının ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim” mesajı da veren Duman, “Bu kapsamda; soruşturmanın gizliliğinin ihlali, gerçeğe aykırı isnatlar ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki ve kişilik haklarımı ihlal eden yayınlar hakkında avukatlarım tarafından yasal yollara başvurulmuş olup bundan sonraki süreçte bu tür yayınların devamı halinde de suç duyurusunda bulunulacaktır. Basın özgürlüğüne ve eleştiri hakkına sonuna kadar saygı duyuyorum. Ancak bu hakların, gerçeğin çarpıtılması veya bir kişinin görevde olmadığı dönemde gerçekleşen olayların o kişiye mal edilmesi amacıyla kullanılmasına sessiz kalmamız beklenemez. Göreve geldiğim ilk günden itibaren tek önceliğim Buca’ya ve Bucalılara hizmet etmek oldu. Görev sürem boyunca aynı anlayışla çalıştım; karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen Buca’nın sorunlarını çözmek ve kentimize değer katmak için mücadele ettim. Yaşadığım bu haksız süreç, Buca’ya olan bağlılığımı ve hizmet etme kararlılığımı değiştirmemiştir. Yakın zamanda adaletin tecelli edeceğine, yüce Türk yargısı önünde suçsuzluğumun kanıtlanacağına, çok sevdiğim Bucalı hemşerilerime kavuşacağıma inanıyorum. Görevime döndüğümde de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı çalışma azmiyle Buca’ya ve değerli komşularıma hizmet etmeye devam edeceğim” mesajı verdi.