Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı birinci olağan meclis birleşimi gündeminde, kentsel dönüşüm süreçleri ve depremzedelere yönelik yeni bir önerge gündeme gelecek. Buca Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Büyükşehir Meclisi’nin onayına gönderilen önergeye göre; dönüşüm kapsamındaki yapılara tanınan ruhsat başvuru süresinin uzatılması hedefleniyor.

Başvuru ve işlem süresi artacak

30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı oldukları tespit edilen binalar, 1 Ocak 1998 öncesinde ruhsat almış yapılar ve 6306 Sayılı kanun kapsamında ‘riskli’ ilan edilen binaların dönüşümünü kapsayan önergeye göre; "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları dahilinde geçerli olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Hükümlerinin 15. maddesinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle birlikte, yeni yapı ruhsatı işlemleri için yürürlükte bulunan 5 yıllık başvuru ve işlem süresinin 10 yıla çıkarılması meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Buca Belediye Meclisi’nde de geçtiğimiz 4 Haziran’da gerçekleşen birleşimde uygun görüşen plan notu değişiklik önerisinin ilk meclise ihtisas komisyonlarına havale edilerek görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu önerge ise şöyle;

“Buca Belediye Meclisinin 04/06/2026 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 09/03/2026 tarihli ve 04.316 sayılı Kararı ile yeniden ele alınan "İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar" kapsamında; yürürlükteki "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Hükümlerinin 15. maddesinde yer alan yeni yapı ruhsatı işlemlerine yönelik tanımlanmış olan “5 yıl” sürenin “10 yıl” olarak düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.3140804)”