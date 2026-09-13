SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de siyasilerin yakından takip ettiği belediyelere yönelik imar, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Buca Belediyesi yönelik yapılan rüşvet operasyon kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Görkem Duman ile birlikte gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Buca Belediye Meclis Üyesi ve Duru Yapı Denetim şirketinin sahibi Doğan Sarıkaya bir kez daha gözaltına alındı. Sarıkaya'nın Salı sabahı İzmir Adliyesi'ne çıkarılacağı öğrenildi.

Operasyon Yapılacağını Anlayınca Kaçmış

Buca Belediyesine yönelik bilirkişi tarafından hazırlanan raporda usulsüzlük ve rüşvet bölümlerinde adı geçen CHP Buca Belediye Meclis Üyesi ve Duru Yapı Denetim şirketinin sahibi Doğan Sarıkaya'nın evine önceki gün sabah 06.00'da polis baskın düzenledi. Baskın yapılacağını önceden haber alan Sarıkaya evinde bulunamadı. Polis bunun üzerine bulunabileceği tüm adreslere baskın düzenledi. Daha fazla kaçamayacağını anlayan Doğan Sarıkaya, polisi arayarak gece teslim olacağını söyledi. Polisten bir gün kaçabilen CHP Buca Belediye Meclis Üyesi ve Duru Yapı Denetim şirketinin sahibi Doğan Sarıkaya, dün akşam 22.00 sıralarında polise kendisi teslim oldu.

Daha Öncede Gözaltına Alınmıştı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve belediye bürokratlarının da yer aldığı operasyonda Doğan Sarıkaya gözaltına alınmış, ancak mahkemeye sevk edildikten sonra Adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı. Çıkan bilirkişi raporundan sonra Sarıkaya yeniden gözaltına alındı.

Ciddi Suçlamalar Var

İmar ve Ruhsat Usulsüzlükleri: Buca sınırları içerisindeki bazı projelerde, imar mevzuatına aykırı ruhsatlandırma yapıldığı ve yapı denetim süreçlerinde usulsüzlüklere göz yumulduğu veya imkan sağlandığı iddiası.

Görevi Kötüye Kullanma ve Nüfuz Ticareti: Meclis üyeliği görevini ve siyasi konumunu, sahibi olduğu yapı denetim ve inşaat şirketlerinin ticari faaliyetlerinde avantaj sağlamak amacıyla kullandığı yönündeki iddialar.

İhale ve Denetim Süreçleri: Belediye ile iş yapan veya denetim yetkisi bulunan alanlarda usulsüz menfaat ve rüşvet çarkının bir parçası olduğu iddiaları.