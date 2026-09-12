Son Mühür- Hafta sonuna girilmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 22 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 16 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bayındır: Demircilik, Fatih, Sadıkpaşa — 11 Eylül 19.30 ile 12 Eylül 12.00 arasında, yaklaşık 16 saat.

Bayraklı: Org. Nafiz Gürman, Yamanlar — 12 Eylül 10.00-11.00 arasında, yaklaşık 1 saat.

Bayraklı: Manavkuyu — 12 Eylül 09.50-11.50 arasında, yaklaşık 2 saat.

Bornova: Evka 3 — 12 Eylül 10.00-12.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Bornova: Kazımdirik — 12 Eylül 09.20-10.20 arasında, yaklaşık 1 saat.

Buca: Güven, Laleli — 12 Eylül 10.00-12.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Karabağlar: Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Gazi, Limontepe, Özgür, Salih Omurtak, Uzundere, Yurdoglu, Yüzbaşı Şerafettin — 12 Eylül 09.54-11.54 arasında, yaklaşık 2 saat.

Kemalpaşa: Yukarıkızılca Merkez — 12 Eylül 09.45-13.00 arasında, yaklaşık 3 saat.

Kemalpaşa: Atatürk, Soğukpınar — 12 Eylül 09.35-12.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Kınık: Osmaniye — 12 Eylül 09.48-11.48 arasında, yaklaşık 2 saat.