SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında sanık haklarını doğrudan etkileyecek çok kritik bir iptal kararına imza attı. Yüksek Mahkeme, 26 Mart 2026 tarihli dosya kapsamında yaptığı incelemede; sanığın son adresine ulaşılamaması veya bildirim yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi durumunda, yalnızca müdafiine yapılan bildirimlerin yeterli kabul edilmesine ilişkin yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Yargılamayı Hızlandırmak Savunma Hakkını Çiğneyemez

AYM, yaptığı incelemede söz konusu düzenlemenin mahkemelerin sanığın adresini araştırma yükümlülüğünü ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Sanığa duruşmaya katılamama gerekçesini sunma imkânı tanınmamasının adil yargılanma hakkını zedelediğini vurgulayan Yüksek Mahkeme gerekçeli kararında, 'Dava konusu kural, suçun hukuki niteliği değiştiği takdirde müdafii bulunan sanığın sorgusu yapılmadan yokluğunda karar verilmesine imkân tanımaktadır. Sanığın değişen isnada göre savunma hakkından yoksun bırakılmasının adil yargılanma hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirdiği sonucuna ulaşılmıştır' satırlarına yer verdi.

Karar Anayasa'nın 13. ve 36. Maddelerine Aykırı Bulundu

Düzenlemeyi Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını düzenleyen 13. maddesi ile hak arama hürriyetini garanti altına alan 36. maddesine aykırı bulan AYM, yasa koyucuya yeni bir düzenleme yapabilmesi için süre tanıdı. İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.