Son Mühür- Asya ülkelerinden çocukların karşılıklı öğrenme ve kültürerl etkilişeşim yoluyla daimi arkadaşlıklar oluşturabilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Benim Asya'daki Yuvam: Şanghay ile Bir Buluşma” adıyla çocuk resim sergisi düzenledi. Sergi Çin'de faaliyet gösteren Şanghay Halklar Arası Dostluk Derneği tarafından gerçekleştirildi.

İzmir'in gururu minik sanatçılar ve ödülleri

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Limontepe Çocuk Merkezi ile Kadifekale Çocuk Merkezi'ne kayıtlı Mizgin Acar ve Turgut Ali Kurtlu yeteneklerini ortaya koydu ve çizdikleri o harika resimlerle ödül almaya hak kazandı.

Sergiye katılan 10 yaşındaki Mizgin Acar, “Saat Kulesi'nin Altında Dostluklar” adlı eseriyle Bronz Ödül, 9 yaşındaki Turgut Ali Kurtlu ise “Renkli Dünyam” adlı eseri ile Parlak Yıldız Ödülü’nü kazandı. Bu harika eselerlerin gösterileceği serginin açılış ve ödül töreni 8 Ağustos’ta Şanghay’daki Çin Refah Enstitüsü Çocuk Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Mizgin Acar: "Farklı kültürlerden gelsek de birlikte oynayabiliriz"

Ödül aldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Mizgin Acar “Bu yarışma için çizdiğim resimde, yaşadığım şehir İzmir'de farklı ülkelerden gelen çocuklarla kurduğumuz dostluğu anlattım. Bence farklı diller konuşsak da farklı kültürlerden gelsek de birlikte oynayabilir, öğrenebilir ve güzel arkadaşlıklar kurabiliriz.

İzmir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, denizi, tarihi ve sıcak insanlarıyla çok güzel bir şehir. Ben de bu güzel şehrin dostluk ve kardeşlik duygusunu resmime yansıtmaya çalıştım. Bu yarışmada ödül kazanmak benim için büyük bir mutluluk oldu” dedi.

Turgut Ali Kurtlu: Kapadokya'nın renkleriyle gelen gurur

9 yaşındaki Turgut Ali Kurtlu ise “Ülkemi tanıtmak için bir yol arıyordum. Aklıma Kapadokya geldi ve Kapadokya’yı çizdim. Çizerken çok heyecanlandım. Renkli Dünyam eserimin ödül almasından dolayı gurur duydum” diye konuştu.