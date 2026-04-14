Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı dirençli bir yapıya kavuşması hedefiyle personel eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Oğuzlar Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı, gerçeği aratmayan sahnelerle profesyonel bir sınav niteliği taşıdı.

6.9'luk senaryoda saniyelerle yarışıldı

Tatbikat planı gereği, İzmir merkezli 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Sarsıntı anonsunun yapılmasıyla birlikte bina içerisindeki çalışanlar, önceden aldıkları eğitimlere uygun şekilde "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçerek yaklaşık 40 saniye boyunca güvenli alanlarda bekledi. Sarsıntının durmasının hemen ardından, binanın zemin katındaki elektrik panosunda teknik arıza kaynaklı bir yangın çıktığı senaryosu devreye alındı. Binayı saran dumanlar ve çalan alarm sirenleri eşliğinde durum vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletildi.

İlk hareket bina söndürme ekiplerinden geldi

Yangın ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye doğru harekete geçerken, bina bünyesinde kurulan acil müdahale ekipleri de vakit kaybetmeden göreve başladı. İtfaiye araçları ulaşana kadar geçen kritik dakikalarda, bina görevlileri taşınabilir yangın söndürme tüpleriyle alevlerin büyümesini engellemek için ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada kat sorumluları, personelin panik yapmasını önleyerek tahliye sürecini yönetti ve tüm çalışanları dumanın etkisinden uzak, güvenli acil çıkış kapılarına yönlendirdi.

Mahsur kalan personel için itfaiye seferber oldu

Tahliye edilen çalışanların dışarıdaki toplanma alanında buluşmasının ardından yapılan sayım, tatbikatın en kritik safhasını başlattı. Üç personelin binadan çıkamadığının tespit edilmesi üzerine, profesyonel kurtarma ekipleri devreye girdi. İçerideki yoğun duman ve artan ısıya rağmen iki çalışan hızlıca tahliye edilirken, binada mahsur kalan son kişiye ulaşmak için itfaiye ekipleri özel donanımlarıyla binaya girdi. Riskli alandaki personeli güvenli bir şekilde dışarı çıkaran ekipler, yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat, birimler arası iletişimin ve teknik donanımın sahadaki gücünü test etme imkanı sağladı.