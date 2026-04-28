İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli bir organizasyona imza atıldı. Ortaklaşa düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Organizasyonun bu yıl altıncısı gerçekleştirilirken, çocuklara deniz sevgisi ve çevre bilincinin aşılanması hedeflendi.

“Denizci Millet, Denizci Ülke”

Deniz kültürünün erken yaşlarda benimsenmesi amacıyla yarışma hayata geçirildi. “Denizci Millet, Denizci Ülke” anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyon, kapsamında öğrenciler, denizlerin korunması ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde durmaya teşvik edildi.

Üç farklı kategori ve yoğun katılım!

Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan üç ayrı kategoride gerçekleştirildi. İlkokul öğrencileri “Temiz Deniz, Temiz Dünya” temalı resimleriyle, ortaokul öğrencileri aynı temada kaleme aldıkları şiirlerle, lise öğrencileri ise “Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” başlıklı kompozisyonlarla yarışmaya katılım gösterdi.

Toplamda 80 resim, 58 şiir ve 24 kompozisyon ortaya çıkarken, 162 eser jüri üyelerine sunuldu.

“Gelecek nesiller için deniz sevgisi"

Ödül töreninin açılışında İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek açıklamalarda bulundu. Sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Şimşek, yarışmanın 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Sürdürülebilirlik vurgusu!

Programda konuşan bir diğer isim ise Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney oldu. Güney, ilçenin sanayi kimliğinin yanı sıra deniz ve turizm potansiyeline de vurgu yaptı.

