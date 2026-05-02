Son Mühür- CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir çevreyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, yolun özeleştirilmesi halinde vatandaşlardan yıllık geçiş ücreti en az 4 milyar lira tahsil edileceğini belirtti. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Çevreyolu’nun artık ücretsiz olmayacağı uyarısında bulundu.

Yavuzyılmaz Yap işlet devret modeliyle işletilen otoyolların ortalama fiyatlarını baz alarak; Balçova- Gaziemir 33 TL, Gaziemir - Otoyol ayrımı 31 TL, Üniversite ayrımı - Karşıyaka 33 TL olacağına dair tarifeyi paylaştı.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

“Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir’den geçenlerin dikkatine! Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;

Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum

Balçova-Gaziemir: 33 TL

Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 51 km

2025 yılında İzmir Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 141 Milyon 298 Bin adet

2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İzmir Çevre Yolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse

Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;

Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 4 Milyar 326 Milyon Lira olacak

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 108 Milyar Lira

Güncel kurla en az 2 Milyar 402 Milyon Dolar

Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir!

Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!

Kaynak: KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, CİMER, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası”