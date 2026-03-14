Son Mühür / Osman Günden- Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ege’nin parlayan incisi İzmir’in su geleceğini güvence altına almak için yürütülen çalışmaların meyve verdiğini müjdeledi. Son 23 yıllık süreçte şehir genelinde 80,2 milyar liralık dev bir bütçeyle su seferberliği başlattıklarını belirten Balta, bu kapsamda tam 223 su tesisinin halkın kullanımına sunulduğunu müjdeledi.

Her damla titizlikle yönetiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, tarımsal üretimde modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmaktan arazi toplulaştırma projelerine kadar pek çok alanda vites yükseltiyor. Musluklardan akan suyun kalitesini artırmak ve yerleşim birimlerini sel felaketlerine karşı korumak için gece gündüz çalışan kurum, sürdürülebilir yönetim stratejisiyle suyun her damlasını titizlikle yönetiyor.

“Depolama tesisleri büyük önem taşıyor”

Küresel iklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskısını hatırlatan Genel Müdür Balta, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“İklim değişikliğinin etkisiyle suyun zamansal ve mekânsal dağılımında yaşanan belirsizlikler ve aşırılıklar suya bağlı afetlerin hem sayısında hem etkinlik alanında hem de şiddetinde artışlara sebep olmaktadır. Bu çerçevede başta depolama tesislerimiz olmak üzere inşa ederek ekonomik ve sosyal yaşama kazandırdığımız tüm su yapıları kritik bir öneme sahiptir. Özellikle kurak periyotlarda vatandaşımızın ve tüm sektörlerin en büyük güvencesi olan depolama tesislerimiz büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planladığımız su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmekte hem kuraklık hem de taşkın gibi ekstrem hidrolojik olaylar karşısında toplumsal ve ekonomik direnci artıran hayati altyapı tesisleri olarak öne çıkmaktadır. ‘’

“Madalyonun bir yüzü kuraklık bir yüzü taşkın”

Suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar korunmasının hayati olduğunu vurgulayan Balta, “Bu çerçevede, suyun ülkemizde ve dünyada en çok tüketildiği sektör olan tarım sektöründe hayata geçirdiğimiz modern uygulamalarla bu alanda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamaları ve elektronik ölçüm sistemi (sayaç) takılan sulama tesisi sayısının artırılmasıyla suyun verimli kullanımı adına çok önemli adımlar atıldığını belirtti. Günümüzde suyla alakalı meselelerde madalyonun bir yüzünde kuraklık varken diğer yüzünde taşkınların yer aldığını belirterek. Suyun verimli kullanımı ne kadar önemli ise taşan suların kontrolü de o denli önemlidir. Bu çerçevede sayılarını hızla artırdığımız yenilikçi taşkın kontrol tesislerimiz ve taşkın erken uyarı sistemlerimizle taşkın zararlarının asgariye düşürülmesi hususunda önemli başarılar elde ediyor, rekor denilebilecek nitelikteki yağışlarda can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz” dedi.

“Hem ülke hem de çiftçi kazanıyor”

“Su vatandır” ilkesiyle hareket ettiklerini ve İzmir ekonomisine yıllık 7,9 milyar liralık devasa bir katkı sağladıklarını dile getiren Mehmet Akif Balta, yatırımların mali boyutuna da değindi. Balta, “Son 23 yılda İzmir’e 80.22 milyar liralık yatırım yaptık. 223 su tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesisler sayesinde bölge ve ülke ekonomisine yılda ortalama 7,98 milyar lira ilave katkı sağlıyoruz. Hem ülkemiz hem çiftçimiz kazanıyor” mesajı verdi.

4 yeni tesis devrede!

İzmir halkının sağlıklı suya erişimi noktasında 4 yeni içme suyu tesisinin devreye alındığını ve bu sayede kente yılda 74 milyon metreküp su sağlandığını belirten Balta, “2003 yılından bu yana İzmir’e 36 baraj, 10 gölet ve 9 da yeraltı depolama tesisi kazandırdık. Bu 55 tesis toplam 556 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. İzmir’de toplam depolama hacmimiz ise 1 milyar 104 milyon metreküpe ulaştı” dedi.

Küçük Menderes ve Bakırçay gibi bereketli havzaların modern sulama sistemleriyle canlandığını kaydeden Genel Müdür, şehirde 53 sulama tesisinin tamamlandığını ve 470 bin dekardan fazla arazinin suyla buluştuğunu söyledi. Bu hamlenin üreticinin cebine her yıl 7,88 milyar lira ek gelir olarak döndüğünü ekledi.

“Her damla su, son damlaymış gibi…”

Sel ve taşkın riskine karşı 110 koruma tesisinin aktif olarak çalıştığını, ayrıca arazi toplulaştırma projeleriyle 100 bin dekarın üzerindeki alanda işlemlerin bittiğini belirten Balta, bu çalışmaların tarımsal geliri 107 milyon lira daha artırdığını vurguladı. Balta, konuşmasını şu anlamlı sözlerle tamamladı:

“Biz DSİ olarak suyla alakalı tüm alanlarda su vatandır anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyor, suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark görmüyoruz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız lazım.”