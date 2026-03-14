Son Mühür/Merve Turan- 14 Mart Tıp Bayramı, İzmir’de sağlığın sadece hastanelerle sınırlı olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla güçlendiğini gösteren bir etkinlikle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir 95 Erken Çocukluk Programı”na, ileri yaşlı vatandaşlardan gelen gönüllü destek dikkat çekti. Program kapsamında, sağlıklı ebeveynler ve sağlıklı çocuklar hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, nesiller arası bir dayanışmaya sahne oldu.

El emeği oyuncaklarla miniklere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, program kapsamında ev ziyaretleriyle takip edilen bebekler için el emeği oyuncaklar üretti. Proje, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir nitelikte seçilirken, etkinlik renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu.

Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaratıcılık

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen İzmir 95 Erken Çocukluk Programı, gebeliğin 7. ayından başlayıp bebeklerin 12. ayına kadar süren ev ziyaretleriyle ailelere ve çocuklara destek sunuyor. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, bez toplar ve çıngıraklar gibi oyuncakları, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak hazırlıyor.

“Gelecek nesillerin gelişimine katkı”

Merkezde takı tasarım ve el sanatları öğretmenliği yapan Ayda Demiral, etkinliği şu sözlerle anlattı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlarla geri dönüştürülebilir ürünleri kullanarak 0-3 yaş arası çocuklara oyuncaklar yapıyoruz. Burada 65 yaş ve üzeri üyelerimiz yer alıyor ve onların güzel bir şeye vesile olmaları onları çok mutlu ediyor. Bir kalbe, bir çocuğa dokunmak bizleri de çok mutlu ediyor. 50’den fazla üyemiz oyuncak yapıyor. Bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak ürünler üretmek çok önemli. Hepsi severek etkinliğe katıldı.”

“İşe yaradığımı hissediyorum”

Merkez üyesi 68 yaşındaki Müzeyyen Dere, etkinliği şöyle değerlendirdi:

“Burası bana hayata tutunma amacı oldu. Çok mutluyum. Böyle yararlı bir etkinlikte bulunduğum için daha da mutluyum. İşe yaradığımı hissediyorum. El becerisiyle hocalarımızın desteğini de alarak çocuklar için bebekler, çıngıraklar yapıyoruz. Oyuncakları belediyenin bize sağladığı geri dönüştürülebilir malzemelerle yapıyoruz. Bu etkinlik bize çok iyi geldi. Yeni nesle bir katkımız olduğu için mutluyuz.”

68 yaşındaki Pervin Türkcan da deneyimini şu sözlerle paylaştı:

“Burası çok güzel bir sosyal etkinlik merkezi. Özellikle emeklilikle beraber can sıkıntısı hat safhada oluyor. Böyle bir yere gelmek büyük bir şans. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Çocuklar geleceğimiz. Onları sevindirmek bizleri memnun eder. Böyle bir etkinlikte olmak gurur verici. İleri yaşlı insanların küçük çocukları sevindirmesi çok hoş. Oyuncaklar, bebekler yaptık. Bu çalışma bize de iyi geldi.”

“Kendimle gurur duyuyorum”

Merkez üyesi 73 yaşındaki Meral Doğan, “Burada bebeklere oyuncak dikiyoruz. Bunun için kendimle gurur duyuyorum. Çocukları çok severim ve onlar için ne lazımsa her an ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Onlar için daha güzel günler olmasını istiyorum. Bu oyuncaklarla oynayacaklar inşallah” dedi.

75 yaşındaki Yılmaz Yurdaer de katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Burada İzmir 95 projesi için bebeklere oyuncaklar ayarlıyoruz. Etkinliğe katkımız olsun diye kadın üyelere yardımcı oluyoruz. Bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bebeklerimize yardımcı olmak bizi mutlu ediyor” sözlerini ekledi.