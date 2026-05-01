İzmir’in Buca ilçesinde vicdan sızlatan bir olay meydana geldi. İnsanlık dışı görüntüler İzmir'in ve Türkiye'nin gündemine oturdu. İddialar çerçevesinde, sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yanına iki kişi yaklaştı. Önce cep telefonu kamerasını açarak kayıt almaya başladılar. Savunmasız halde uyuyan vatandaş şüpheliler tarafından uyandırılırken, bir süre sözlü şekilde rahatsız edildi ve alay edildi.

Şiddet uyguladılar

Görüntülere göre, şüphelilerden biri yaşlı adamı hedef aldı. Diğeri ise o anları kameraya kaydetti. Bir şüpheli, ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adama aniden tekme savurdu.

Kaçtılar!

Saldırının ardından iki şüpheli de hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaştılar!

Olayın en dikkat çeken taraflarından bir tanesi ise saldırganların bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmaları oldu. Etkileşim için kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.

Tepkiler çığ gibi!

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları olaya sert bir şekilde tepki gösterdiler.