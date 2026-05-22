İzmir'in en yüksek binası olan Mahall Bomonti projesi, gökyüzüne uzanan 59 katlı devasa kulesiyle bu modern değişimin en somut örneği olarak kayda geçti. Yerel halkın ve yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bu mega yapı, şehri panoramik açıyla izleme imkanı sunan seyir terasları ve lüks yaşam alanlarıyla büyük ilgi gördü.

Ege Bölgesi'nin gökyüzüne uzanan yeni simgesi

Bayraklı ilçesinde yükselen devasa kule, 242 metreye ulaşan yüksekliğiyle sadece şehrin değil, tüm Ege Bölgesi'nin en yüksek yapısı unvanını taşıyor. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası arazisi üzerinde inşa edilen proje, geçmişin tarihi dokusuyla geleceğin modern mimari çizgilerini harmanlayan özel bir konsept barındırıyor.

Tarihi binaların restore edilerek sosyal ve kültürel alanlara dönüştürüldüğü bu dev projede, konutların yanı sıra ofisler ve alışveriş caddesi de yer buluyor. Yaşam kalitesini üst seviyeye taşımak amacıyla tasarlanan kule, şehre yukarıdan bakmak isteyen konuklarına eşsiz bir İzmir manzarası vadediyor.

İzmir'in yüksek binaları ve silüet değişimi

Şehirde gökdelenlerin hızla artması, özellikle son on yılda Bayraklı ve Konak ilçelerinin kesişim noktasında yoğunlaştı. Yeni Kent Merkezi ilan edilen bu geniş bölge, Folkart Towers ve Mistral Tower gibi diğer büyük projelerin ardından Mahall Bomonti ile en yüksek noktasına ulaştı.

Daha önce 216 metrelik yüksekliğiyle şehrin zirvesinde bulunan Mistral Tower, unvanını bu yeni projeye devretmek durumunda kaldı. Şehrin hemen her noktasından kolaylıkla görülebilen bu anıtsal yapılar, İzmir Körfezi'nin kıyısında yükselerek kente modern bir dünya şehri kimliği kazandırıyor.

Dev kulenin teknik detayları ve mimari yapısı

Toplam 59 kattan oluşan gökdelenin inşaatında deprem güvenliği öncelikli sırada tutularak en son mühendislik teknolojileri uygulandı. İzmir'in aktif deprem kuşağında bulunması sebebiyle, yapının zemin güçlendirme çalışmalarında yüzlerce metre derinliğe inen devasa fore kazıklar kullanıldı.

Rüzgar yükü hesaplamalarından yangın güvenlik sistemlerine kadar her detayın titizlikle planlandığı bu kule, çevreci ve sürdürülebilir mimari standartlarına uyum sağlıyor. Estetik tasarımıyla da göze hitap eden Mahall Bomonti, kentin geleceğe uzanan modern yüzünü simgelemeyi sürdürüyor.