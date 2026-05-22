Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye’nin en verimli tarım havzalarından biri olan İzmir Küçük Menderes, tarihinin en bereketli yazına giriyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bölgede yürüttüğü modern sulama projeleriyle bu yaz 205 bin 100 dekar araziye can suyu verecek. Barajlardaki doluluk oranları üreticinin yüzünü güldürürken, bu sezon İzmirli çiftçinin cebine tam 2 milyar 92 milyon lira ek gelir girmesi hedefleniyor.

76 yıl sürecek denilen projeden 11 barajlı havzaya..

İzmir Küçük Menderes Havzası'nda 2002 yılına kadar tek bir baraj bile bulunmuyordu. Bölgenin en büyük yatırımı olan Beydağ Barajı'nın temeli 1993'te atılmış ancak ödenek yetersizliğinden durma noktasına gelmişti. O dönemki hızla gitse tam 76 yılda bitecekti. Proje, yapılan hamlelerle hız kazandı ve 2007'de su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, geçen 23 yılda İzmir'in bu bölgesine adeta çıkarma yaptıklarını belirtti. Beydağ’ın ardından Bayındır Burgaz, Ödemiş Bademli, Tire Yenişehir, Tire Eskioba, Kiraz Haliller, Kiraz Çatak, Ödemiş Aktaş, Ödemiş Rahmanlar, Tire Dereli ve Kiraz Suludere Yeraltı Barajı zincire eklendi. Havzada 1'i yeraltı olmak üzere 11 depolama tesisi kuruldu. Toplam su depolama hacmi 360 milyon metreküpe ulaştı. İnşaatı süren 3 baraj daha var.

Barajlar taştı, İzmirli çiftçiye gün doğdu

Bu kış yaşanan yoğun yağışlar, İzmir'deki barajların doluluk oranlarını zirveye taşıdı. Ödemiş Bademli, Kiraz Haliller ve Çatak barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Ekipler uzun süredir dolusavaklardan su tahliye ediyor. Su bu yaz bol.

Öte yandan vakit kaybetmeden sulama mevsimi başlatılıyor. Havzada modern sistemlerle yapılacak sulama sayesinde dekar başına verim katlanacak. İzmirli üreticiler iklimin de yardımıyla yılda 3, hatta 4 kez hasat yapabilecek. Üstelik bu hareketlilik sadece cebe yansımayacak; projeler sayesinde bölgede yaklaşık 18 bin 500 kişiye iş imkanı doğuyor. Hedef büyük. Tüm projeler bittiğinde sulanan alan 288 bin dekarı aşacak.

Günde 1 milyon metreküp tasarruf

Su her ne kadar çok olsa da DSİ işi şansa bırakmıyor. Kuraklık riskine karşı İzmir'de eski açık kanallı sulama sistemleri tamamen tarihe karışıyor. Hepsi borulu, basınçlı kapalı sistemlere dönüştürülüyor. En büyük devrim ise ön ödemeli elektronik sayaç sistemiyle yaşandı.

Sistem, israfın önüne set çekti. İzmir Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde daha önce günde 1 milyon 200 bin metreküp su tüketilirken, elektronik sayaçla birlikte bu miktar günde 350 bin metreküpe kadar düştü. Su bitmediği için 29 gün süren sulama sezonu 72 güne çıktı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmirli üreticilere şu sözlerle seslendi: "Suyumuz altın değerinde, verimli kullanalım."

