Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık parti içi iktidarına son veren 4-5 Kasım 2023 kurultayı, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla kağıt üstünde kalan bir ayrıntı haline geldi.

Özgür Özel ve yönetiminin koltuğa vedası anlamına gelen mutlak butlan kararı parti içindeki kamplaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu'nun liderliği döneminde A Takımı içinde yer alan, ''Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde 100 kazanır'' diyen ekibin bir parçası olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, mutlak butlan kararı sonrası partinin geleceğine dair oluşan kafa karışıklığını değerlendirdi.



Mevcut siyasi iktidarın mühendisliği...



''Büyük Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşan tarihinde darbelerden, kapatma davalarından ve türlü siyasal müdahalelerden geçmiştir'' hatırlatmasında bulunan Tuncay Özkan,

''Ancak hiçbir dönemde iradesini mevcut siyasi iktidarların mühendisliklerine teslim etmemiştir.

Partimiz yönünü her zaman örgüt iradesinin kararıyla belirlemiş; gücünü üyelerinin, delegelerinin ve milletimizin azami düzeydeki ortak kararlarından üretmiştir.

Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceği saflaşmalarla değil, partimizin kurumsal iradesi ve örgütümüzün demokratik geleneği temelinde şekillenmeli; vakit geçirmeksizin tarihsel ve siyasal birikimimize yakışır bir tutum takınılmalıdır.

Partimizin geleceğini belirleyecek olan AKP’nin aparatına dönüşmüş yargı mekanizmasının kararları değil, kendi demokratik mekanizmalarımızdır'' mesajı verdi.



En doğru yol sandık...



''Yaşanan tartışmaları ve belirsizliği ortadan kaldıracak en doğru yol ise parti örgütümüzün iradesini açık biçimde ortaya koyacak olağanüstü kurultayın gecikmeden toplanmasıdır'' vurgusunda bulunan Özkan,

''Olağanüstü Kurultay süreciyle belirlenecek yönetimimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bölünmesine yönelik beklenti ve endişeleri ortadan kaldıracaktır.

Nihai sonuç olarak, AKP iktidarı kirli oyunlarına rağmen ilk seçimde gidecek; halkımız ülkemize yaşatılanların hesabını sandıkta soracaktır.

Kimsenin şüphesi olmasın ki çok partili siyasi hayatımıza son vermek isteyen, halkın demokratik tercih hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen tüm karar ve planları milletimizle birlikte dağıtacak; karanlığı yeneceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.