Son Mühür- İzmir Karabağlar, anlamlı ve çevreci bir sanat hareketine ev sahipliği yaptı. Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, geleneksel zanaatları sürdürülebilir çevre bilinciyle harmanlayan ezber bozucu bir etkinliğe imza attı.

"Benim Kurumum Geleceğe Çare: Yeşil Vatan" adıyla düzenlenen organizasyon, sadece bir sergi olmanın ötesine geçerek tam bir toplumsal farkındalık hareketine dönüştü.

Açılış konuşmasında Atatürk’ün "Ormansız bir yurt, vatan değildir" sözü hatırlatıldı. Vatan savunmasının sadece sınırları korumaktan ibaret olmadığı; toprağa, nehre, ormana ve üzerindeki her canlıya sahip çıkmak gerektiği vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde yer alan çevre bilinci, İzmirli kursiyerlerin el emeğiyle somut bir kimlik kazandı.

Atık derilerden hayat ağacı yükseldi

Üretim süreçlerinden geriye kalan ve normalde çöpe gidecek olan parça deriler, usta ellerde bambaşka bir hikayeye büründü. Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi’nin deri giyim aksesuarları bölümü kursiyerleri, "Köklerden Geleceğe" mottosuyla ileri dönüşümün en başarılı örneklerinden birini sergiledi. Atık deriler ziyan edilmedi. Cüzdanlar, gözlük kılıfları ve anahtarlıklar devasa bir "Hayat Ağacı" kompozisyonunda bir araya getirildi.

Etkinlik alanında kurulan atölyede ise katılımcılar doğanın uyanışını simgeleyen yaprak şekilli anahtarlıklar üretti. Plastik kullanımına adeta savaş açan sepet örücülüğü standında da benzer bir hareketlilik vardı. Doğal bitkilerle renklendirilen kağıt pipetler; ülkenin dört bir yanından, doğadan toplanan kozalaklar, kuru çiçekler, meşe palamutları ve çubuk tarçınlarla birleşerek görsel bir şölene dönüştü. Kapı çelengi workshopu ziyaretçilerden tam not aldı.

Toprak, su ve boya yeşil vatan için buluştu

Geleneksel Türk sanatları, doğayı koruma mesajının en estetik taşıyıcısı oldu. Çini ve seramik bölümleri, kurdukları çömlekçi tornasıyla İzmirli sanatseverlere kile dokunma fırsatı sundu. Elle şekillendirilen kupa, fincan, tabak ve vazoların fırınlanmadan önceki "bisküvi" aşamaları sergilendi.

Suyun renkle buluştuğu ebru standında ise tam bir görsel manifesto yazıldı. Katılımcılar, suyun üzerinde doğayı, ormanları ve yeşili yansıtan desenler çalıştı. Ortaya çıkan her eser, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma iradesinin sembolü oldu.

Nakış ve panç branşları ise keçeleri, kanaviçeleri yeşilin tonlarıyla işleyerek kumaşlar üzerinde adeta yeniden bir doğa var etti. Ağaç ve çiçek motifleriyle bezenen duvar süsleri ve kırlentler, serginin en çok dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

"Azalt, yeniden kullan, tamir et"

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği organizasyonda çevre bilincini soyut bir slogan olmaktan çıkarıp yaşam tarzı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kulaklara basit gelen ancak geleceği kurtarma gücüne sahip olan formül net: "Azalt, yeniden kullan, tamir et ve geri dönüştür."

Kullanılmış kağıt, plastik, cam ve metallerin doğru yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunması adına hayati bir öneme sahip. Karabağlar'daki usta öğreticiler, idareciler ve kursiyerler, bu anlamlı organizasyonla sadece sanatsal becerilerini sergilemekle kalmadı; doğaya olan borçlarını ödemek için de güçlü bir adım attı.

Katılımcılar, kalabalıkların sadece tüketmek için değil, üretmek ve korumak için bir araya geldiği bu iklimin tüm şehre örnek olmasını temenni ederek alandan ayrıldı.



