Son Mühür/Selda Meşe- Çiğli Belediyesi tarafından ücretsiz eğitim desteği sunulan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), sınav maratonuna hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere nefes egzersizleri, zaman yönetimi, dikkat ve odaklanma teknikleri ile olumsuz düşünceleri rasyonel düşüncelerle değiştirme yöntemleri anlatılan “Sınav Kaygısı Semineri” düzenleyerek gençlerin yanında olmaya devam ediyor.



Uzman eğitmenler tarafından verilen seminerde öğrencilerin sınav kaygısını doğru yönetebilmesi adına önemli bilgiler paylaşıldı.Eğitimler, öğrencilerin daha verimli şekilde faydalanabilmesi için grup grup düzenlendi. Öğrencilerin sınav sürecinde yaşadığı stresin doğal olduğu vurgulanırken, bu kaygının doğru yöntemlerle kontrol altına alınabileceği ifade edildi.



14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ile 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS öncesinde düzenlenen seminere 8’inci sınıf, 12’nci sınıf ve mezun öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



"Sadece akademik başarılarını değil, psikolojik iyi oluşlarını da önemsiyoruz"



Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil; psikolojik dayanıklılıklarını da önemsediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onu Emrah Yıldız, “Gençlerimizin hayatındaki en önemli dönemeçlerden biri olan sınav sürecinde onların sadece akademik başarılarını değil, psikolojik iyi oluşlarını da önemsiyoruz. ÇİBEM aracılığıyla öğrencilerimize ücretsiz eğitim desteği sunarken, aynı zamanda motivasyonlarını artıracak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Sınav kaygısı doğru yönetildiğinde başarıya engel değil, aksine motive edici bir unsur olabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin kendilerine güvenmelerini, emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmalarını istiyoruz. Çiğli Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. LGS ve YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Sınav sürecinde gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.