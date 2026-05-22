Son Mühür- İzmir bu günlerde adeta festival havasında. 21-24 Mayıs’ta herkesin rotasının bir durağının Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) olması gerekiyor çünkü İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, ilk gününde yoğun ilgi gördü. 24 Mayıs’ta büyük finalin yapılacağı festival, yurt içi ve yurt dışından toplam 70 koro ve 2 bin 560 koristi ağırlıyor.

“Evrensel güç”

Yunanistan’dan Hakkari’ye çok sayıda okulun-koronun katıldığı festival bu yıl 5. Kez gerçekleştiriliyor. Festivalin açılışında konuşan Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şube Başkanı sanatçı İlhan Yunak, “Bu sene festivalimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına denk gelmesi bizler için önemli.

Dernek olarak kurulduğumuz ilk günden beri çok sesli koro müziğini yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi kendimize görev bildik. Çünkü koro; farklı seslerin, birbirinin varlığına ve özgürlüğüne saygı duyarak tek bir nefeste, uyum içinde birleşmesidir. Aslında koro müziği, birlikte yaşama ve birlikte üretme kültürünün en güzel, en estetik halidir. Bugün bu salonda köprüler kuran, sınırları ortadan kaldıran işte bu evrensel güçtür” dedi.

Yunak sözlerine şunları ekledi:

“İzmir’i bir kültür ve sanat kenti yapma vizyonuyla bizlere her zaman omuz veren, tüm imkanlarını seferber eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a, derneğimiz ve tüm müzik camiası adına içtenlikle teşekkür ederim. Bu değerli ortaklık, şehrimizin geleceğine bırakacağımız en güzel mirastır.

Farklı coğrafyalardan gelerek İzmir’imizi bir müzik şölenine dönüştüren tüm koro üyelerimize ve şeflerimize, bu organizasyon için gece gündüz çalışan ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette siz sevgili İzmirliler... Salonları dolduran bu güzel enerjiniz, festivalimizin en büyük gücü. Dostluğun, barışın ve çok sesliliğin şehri İzmir’den yükselen bu ezgilerin tüm dünyaya ulaşması dileğiyle...”

Festivalin amacı ne?

Festivalin amacı çok sesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğin evrensel bir boyut kazanmasına katkı sağlamak, bu alanda faaliyet gösteren koro, koro şefi ve müzik eğitimcilerine kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmak.