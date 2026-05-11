Son Mühür- İzmir’in yanı başındaki güzel Foça, geçtiğimiz haftayı sporla yatıp sporla kalkarak geçirdi. 4 Mayıs Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları, son gün gerçekleşen voleybol ve plaj voleybolu yarışları ile bitti. İki bine yakın sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda 12 branş ve 55 ayrı kategori yer aldı. Başarılı sporcu ve takımlar, kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

6 ilçeden katılım

Bölgedeki 6 farklı ilçeden gelen gençler badminton, Basketbol, Mini Voleybol, Oryantiring, Plaj Voleybolu, Satranç, Tenis, Okçuluk, Yelken, Kürek ve SUP (Stand Up Paddle)branşlarında keyifle yarıştılar.

Disiplin şart

İlk altın madalyasını kazanmanın heyecanını dile getiren Göztepe Spor Kulübü’nden Mert Sarıgöllü şu ifadelerde bulundu:

“7 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Kuzey Ege Oyunları güzel geçti. Benim için ilklerin oyunları oldu. İlk altın madalyamı aldım burada. Güzelde bir deneyim oldu burası. “ derken aynı kulüpten Dilasu Karael 3 yıldır bu sporu yaptığını belirterek duygularını; “Benim için iyi keyifli iyi bir deneyimdi. Bronz madalya aldım. Okçulukta stres yönetimini iyi yapmak gerekli. Disiplin şart. Bunun gerçek hayatta da faydasını görüyorum”

“Bugün şampiyon olduk"

Mini Voleybolda şampiyon olan Dikili Lodos Kulübü sporcularından Yalın Şahin ise, “Bugün şampiyon olduk. Hepimizin dileğiydi. Arkadaşlarımla birlikte şampiyonluk yaşamak benim için çok değerli. Arkadaşlarımı kutluyor, öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diyerek şampiyonluk sevincini paylaşırken aynı kulüp sporcusu Kumsal Karadağ sevincini “Burada oynamak beni çok mutlu ediyor. Şampiyon olduk. Arkadaşlarımla oynamaktan çok keyif aldım. Emeklerimizin karşılığını aldık. Rakibimizde gerçekten çok iyiyiydi. Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik ederim” diyerek anlattı.

Dikili Lodos Kulübü Antrenörü Murat Solmaz, “3.Kuzey Ege Spor Oyunları bu yıl yine Foça’da yapıldı. Biz Dikili’yi kulüp oyuncularımızla temsil ettik. Ligler bu yıl yorucu ama iyi geçti. Buraya kulübümüzdeki tüm sporcularımızla birlikte katıldık. Umarım seneye de iyi bir organizasyon olur. İlçelerin kalkınmasında spor önayak oluyor. Birçok ilçeden sporcular o ilçede toplanıyor. Kuzey Ege Oyunları bizim için çok değerli” dedi.

Salona göre çok farklı

Eski profesyonel voleybolcu olduğunu belirten Fazlı Şekerkaya, plaj voleybolunun diğer takım oyunlarına nazaran farklı bir spor olduğuna dikkat çekti. Fazlı Şekerkaya; “Bir haftadır buradayız. Çok güzel geçti. Çok iyi maçlar oynadık. Dört maçımızı da kazanarak şampiyon olduk. Plaj Voleybolu salona göre çok farklı bir spor. Kurallar çok farklı. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İki kişi oynandığından dolayı kalabalık takım oyunlarından daha farklı ve güzel bir spor” diye ekledi.