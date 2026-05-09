Son Mühür- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında bir araya gelen öğretmenlerin kurduğu Maarif Orkestrası ve Korosu, Foça’da dinleyicilerle buluştu. Liste o kadar genişti ki çok sevilen pop şarkılarından, klasik batı, klasik ve çağdaş Türk Sanat Müziği ve Halk Türkülerine kadar geniş bir repertuarı, çok seslendirilmiş olarak sunan İlker Binaz yönetimindeki orkestra konser bitiminde ayakta alkışlandı.

Konsere Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer ve ilçe protokolünün yanı sıra öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser, İzmir’in simgelerinden "İzmir’in Kavakları" eseriyle başladı ve hemen ardından "Demedim Mi" ile "Ötme Bülbül" parçalarıyla devam etti. Daha sonra, sırasıyla Johannes Brahms’ın “Macar Dansı”, “Biz Çamlıca’nın Üç Gülüyüz”, Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı “Hal Hal”, “Nar Tanesi”, “Bahçe Duvarı”, “Fikrimin İnce Gülü”, Halk Dansları ekibinden dansçıların eşliğiyle Azeri türkü “Ay Saçı Burma” ve “Harmandalı Zeybeği” icra edildi. Finalde salondaki tüm izleyicilerle birlikte “Bir Başkadır Benim Memleketim” söylendi.

Konser öylesine beğenildi ki dakikalarca ayakta alkışlandı. İzmir Maarif Orkestrası ve Korosu Şefi İlker Binaz; “Orkestra ve Koromuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in önderliğinde başlatılmış olan bir proje. Bu projemizde öğretmenlerimizden oluşturulmuş bir orkestramız var. Orkestramız 33 enstrümanist 32 korist’ten oluşuyor. 87 kişilik birde halk dansları ekibimiz var. Koordinatör ve şeflerle toplam 159 kişiyiz, İzmir’de. Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde buna benzer orkestralar kuruluyor. Burada amaç öğretmenlerimizin sanatla içi içe kalmalarını sağlamak. Sanatçı öğretmenlerin sanattan bağının kopmamasını ve sanatı gelecek nesillere aktarmayı sağlamak. Sonuçta geleceğin geleneği biziz. “dedi.

“Eşsiz bir gece oldu”

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer ise “Bu akşam Maarif Orkestrası, Korosu ve Halk Dansları Topluluğunu ilçemizde ağırladık. Maarif ailemizle gurur duyduğum eşsiz bir gece oldu. Sayın bakanımızın aklıselim, kalbi selim, zevki selim gençler yetiştirme vizyonu ile çıktığı bu yolculukta, kültür ve değer aktarımının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu kültür ve değer aktarımının en somut göstergesiydi aslında bu orkestra, koro ve halk dansları topluluğu. Her biri yeteneklerini sabırla, emekle, özveriyle yoğuran öğretmenlerimizden oluşan bir orkestraydı. Çok keyifli çok gurur dolu bir geceydi. Anadolu’nun ezgileri icra edildi. Foça halkı çok sevdi. İnşallah Maarif Orkestramızı ilerleyen zamanda Foça Meydanı’nda da ağırlamak istiyoruz. Bu gecenin oluşmasında bize olanak sağlayan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.