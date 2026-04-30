İzmir'in en iyi 10 dönercisi listesi, yıllardır kuyruk oluşturan efsane mekânlardan hafta sonu rezervasyon gerektiren modern adreslere uzanan geniş bir seçki sunuyor. İşte denemeye değer adresler.

1. Dönerci Vedat Usta (Bornova)

9 binin üzerinde yorumla şehrin en bilinen dönercisi. Sade menü, taş gibi et ve gramaj usulü servisle çalışıyor. 100 gramdan başlayan porsiyonlar tercih edenin iştahına kalmış.

2. Dönerci Kenan Opsar (Karabağlar)

Eski İzmir Caddesi'nde gizli bir hazine. Saatler süren bekleme kuyruğu var ama tadanlar boşa beklemediklerini söylüyor. Türkiye'nin en iyi dönercilerinden biri olarak gösteriliyor.

3. Akbıyık Döner & Steakhouse (Bornova)

Yıllardır Bornova'nın klasiği. İskender döner ve Adana kebabı menünün yıldızı. Sabah 07.30'dan açılan nadir adreslerden, kahvaltı sonrası erken döner sevenlere göre.

4. Ali Paşa Dönercisi (Konak)

Kemeraltı yakınında küçük ama köklü bir esnaf lokantası. Ekmek-dürüm dönerini doğrudan kömür ateşinde pişiriyor. Fiyat-performans dengesinin gözetildiği nadir merkez adreslerinden.

5. Dönerci Vedat Usta (İstinyePark Şubesi)

Aynı markanın Balçova şubesi. Lokasyon avantajı ve geniş oturma alanıyla aileler için pratik. Tarihi şubeye gitme şansı olmayanların en yakın alternatifi.

6. Dönerci Şaban Usta (Gaziemir)

Atıfbey Mahallesi'nde sade bir dükkân. Süslü dekor yok, sadece iyi döner var. Sokağı neredeyse tamamen sahiplenmiş; oturmak için birden fazla alan mevcut. Sadece nakit kabul ediliyor.

7. Dönerci Mehmet Usta (Bayraklı)

Cengizhan Mahallesi'nde, Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yakınında. Öğle saatlerinde mahalleli ile dolup taşıyor. Kapanış saati 17.00 olduğu için akşamcılar erken davranmalı.

8. Dönerci Vahap Usta (Karşıyaka)

Bahriye Üçok Mahallesi'nde fiyat-performans odaklı bir adres. Pazar hariç her gün açık. Karşıyaka tarafına geçenler için pratik bir mola noktası.

9. Maydonoz Döner Alsancak

Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, gece 02.00'a kadar açık olan zincir şube. Kendi ekmeği yerinde hazırlanıyor, masada bedava biber tabağı ekstra puan.

10. Tarihi Bornova Dönercisi

Kazım Karabekir Caddesi köşesinde küçük bir esnaf adresi. Yağsız etin tercih edenler için iyi seçenek. Kilo usulü satışlarda fiyatı uygun.

İzmir döner haritası geniş; siz hangi semttesiniz, ona göre tercih yapmak işi kolaylaştırır. Hafta içi öğle saatleri en sakin dönem.