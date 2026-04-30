İzmir şehir merkezine yaklaşık 105 kilometre uzaklıkta bulunanDolungaz Koyu, kalabalık sahillerin aksine huzurlu ve sakin bir dinlence sunuyor. Gürültüden uzaklaşmak isteyenler için adeta nefes alınacak bir fırsat sunan koy cennetten bir parça gibi. Lüks tesis beklentisi ile gelenlerin üzüleceği noktayı daha çok bakir doğada huzur bulanlar tercih ediyor.

Doğanın içinde sade bir deneyim sunuyor

Zeytin ağaçlarıyla çevrili olan koy kayalık alanlara da ev sahipliği yapıyor. Yer yer yürüyüş yapılabilecek patikalar da dikkat çekiyor. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de oldukça geniş vaatleri olan bir doğal plato.

Oldukça berrak bir denize sahip olan koyun giriş kısmı taşlık. Bu yüzden hazırlıklı gelmek gerekiyor. Özellikle deniz kestaneleri zaman zaman sorun çıkarabiliyor. Buraya gelenler genelde uzun süre kalmak, kamp atmak için geliyor.

Kamp yapmak isteyenler için uygun alanlar bulunuyor

Dolungaz Koyu’nda çadır kurmak mümkün. Belirli noktalarda kamp yapanlara rastlanıyor. Özellikle Dolungaz Camping ve Şirin Baba Camping çevresinde daha düzenli alanlar oluşmuş halde.

Bu alanlarda gölgelik yerler bulunuyor. Mangal yakmak isteyenler için uygun ortam da sağlanıyor. Fakat yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçları önceden karşılamak gerekiyor. Bu durum bazıları için dezavantaj gibi görünse de, çoğu kişi için burayı özel yapan detaylardan biri.

Sessizliği sevenler için öne çıkıyor

Koyun en dikkat çeken tarafı sakinliği. Gürültülü müzik yok, kalabalık yok. Herkes kendi halinde, deniz ücretsiz. Gelenler gününü kendi planına göre geçiriyor. Biraz yürüyüş, biraz deniz, biraz da sessizlik… Burada zaman farklı akıyor.

Ulaşım nasıl?

İzmir merkezden yola çıkanlar yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculukla koya ulaşabiliyor. Karaburun’a vardıktan sonra yön tabelaları işinizi kolaylaştırıyor.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler de alternatif bulabiliyor. Karaburun merkezden kalkan minibüslerle ulaşım sağlanabiliyor. Özel araçla gelenler için ulaşım daha rahat.