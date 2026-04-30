Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi bir süredir borçları temizlemekle uğraşıyordu, sonunda o yükten kurtuldular ve şimdi tüm enerjiyi yollara veriyorlar. Büyükşehir ile el ele veren belediyenin planı 3 ay içinde 4 bin ton asfalt dökülecek ve yollar jilet gibi olacak.

Belediyenin hasat zamanı kapıya dayandığı için ilk olarak üretim yollarına daldılar. Biliyorsunuz, özellikle kiraz sezonunda o tozlu, bozuk yollar çiftçinin en büyük derdiydi. Bağyurdu, Armutlu ve Ören mahallelerinden işe başladılar bile.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'de süreci yakından takip edenler arasında. Başkan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

“Kemalpaşa’mız sadece sanayisiyle değil, verimli toprakları ve güçlü tarımsal üretimiyle de öne çıkan bir ilçedir. Özellikle kiraz başta olmak üzere birçok ürünümüzde üreticilerimizin emeği, ilçemizin ekonomisine önemli katkı sunuyor. Bizler de belediye olarak bu emeğin değerini biliyor, üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Hasat sezonu öncesinde üretim yollarımızda başlattığımız çalışmalarla çiftçilerimizin tarlalarına, bahçelerine ve üretim alanlarına daha rahat ulaşmasını amaçlıyoruz. Yol konforunu artırırken aynı zamanda hasat döneminde yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Daha önce sağladığımız gübre desteği gibi, bundan sonra da üretimi destekleyen projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Üreten, çalışan ve ilçesine değer katan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.”