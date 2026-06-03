Son Mühür- Türkiye medikal ve ilaç sektörünün İzmir merkezli önemli oyuncuları arasında yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler, S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç şirketlerinin mali darboğaz çıkış için başlattığı hukuki süreç devam ediyor. İzmir’deki ilgili mahkeme şirketler vekilinin talebi doğrultusunda konkordato kesin mühlet süresinin uzatılmasına hükmetti.

8 Temmuz’dan itibaren 3 ay daha koruma altındalar

Mahkemenin 21 Mayıs 2026 tarihli ara kararına göre, üç şirket için de aynı karar uygulandı. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı; Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. yönünden normal şartlarda 8 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek olan kesin mühlet süresi 3 ay süreyle uzatıldı. Bu kararla birlikte şirketler, alacaklıların haciz ve icra takipleri karşısında koruma altında kalmaya devam edecekler.

Komiser ve tedbir heyeti aynen devam ediyor

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına atanan komiser heyetinin görevine aynı şartlarda devam etmesine ve takdir edilen ücretlerinin uzatma sürecince aynen ödenmesine karar verdi.