Hüseyin Demir/Son Mühür Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Süper Lig play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet’e 75-71 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Konya Karatay Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada periyotlar 18-18, 40-32, 65-43 ve 75-71 şeklinde sona erdi. İzmir BBSK takımında Ahmet Efetürk 29, Yiğit Can Zorlu 20, Volkan Aydeniz 10, Mahsum İpekişen 4, Ramazan Kahriman 2, Rıdvan Aksoy 2 ve Medine Alper 2 sayı ile mücadele etti.

“Milli basketbolcu Efetürk parladı”

Eski takımına karşı forma giyen İzmirli milli basketbolcu Efetürk skorer oyunuyla göz kamaştırdı. İzmir temsilcisi, maça iyi bir başlangıç yaptı. İkinci yarıda oyun temposundan ve disiplininden kopan İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, maçın son anlarını istediği gibi tamamlayamadı ve sahadan 75-71’lik skorla mağlup ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, serinin ikinci maçından galip gelerek final yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Bir dönem Avrupa Kupasında final oynayan, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İzmir’in Cesur Yürekleri, tekrar eski günlerine dönmek istiyor.

“Seride eşitliği sağlamak istiyoruz”

Seride eşitliği sağlamak istediklerini belirten İzmir BBSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının başantrenörü Ali Reyhani, “Takımımızın genel performansından memnunum. Maça istediğimiz gibi baskılı ve tempolu başlasak da son dakikaları iyi oynayamadık. Maçın son anlarında karar verici pozisyonlarda sorumluluk almamız gerekiyordu. Takımımızın en tecrübeli isimlerinden Ahmet Efetürk, kritik anlarda sahneye çıktı ve liderlik yapsa da rakip takım bize göre daha tecrübeli ve deneyimli oynadı. Fenerbahçe büyük ve köklü bir camia tebrik ediyorum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Seride eşitliği sağlayıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sportif direktörü Ömür Gökçepınar, “ Takımımızı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İzmir’e yakışır bir şekilde elinden gelen en iyi performansı sahaya yansıttılar. Umarım serinin diğer maçlarında galibiyete imza atarız” dedi.