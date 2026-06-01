Galatasaray Spor Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilmiş olan Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını teslim aldı. Özbek, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

“Kritik bir süreç”

Mazbata töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, yeni dönemin kulüp adına oldukça önemli olduğunu ifade etti. Yeni sezonun zorlu geçeceğini düşündüklerini ifade eden Özbek, hazırlık sürecine önceden başladıklarını da sözlerine ekledi.

Yeni yönetimin ilk toplantısı Galatasaray Lisesi’nde!

Yeni yönetim kurulunun göreve hazır olduğunun altını çizen Özbek, hem sportif başarı hem de devam eden projeler açısından yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini belirtti.

Başkan Özbek tarafından ayrıca yeni sezon hazırlıklarının resmen başladığı da belirtildi.

Süleyman Seba’nın kabrine de ziyaret!

Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba da unutulmayan isimler arasında yer aldı. Ali Sami Yen’in kabrindeki ziyaretin ardından Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Süleyman Seba’nın mezarına giderek saygı duruşunda bulundu ve dualar etti.