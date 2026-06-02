Aliağa FK, geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefini gerçekleştirememesinin ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan sarı-siyahlı ekip, birçok oyuncuyla yollarını ayırırken eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinin son olarak geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler forması giyen tecrübeli stoper Uğur Adem Gezer ile ilgilendiği öğrenildi.

Transfer görüşmeleri başlayacak

Aliağa FK, daha önce Çorum FK oyuncuları Hasan Hüseyin Akınay, Erkan Kaş ve Üzeyir Ergün’ü gündemine alırken, savunma hattı için Uğur Adem Gezer’i de listeye ekledi. Diyarbakır ekibiyle sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta bulunan 31 yaşındaki futbolcunun henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadığı belirtildi. Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenirken, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ve sürecin imzaya kalacağı ifade edildi.