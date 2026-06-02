Yeni bilgisayar kasası modelleri, kutu tarzındaki bölmeli yapılarıyla ekran kartı, anakart ve güç kaynağını fiziksel olarak birbirinden ayırıyor. EX5, EX5 Plus, EX5 Max, EX6 ve EX6 Max adını taşıyan modellerden oluşan bu özel seri, donanımların birbirinin ürettiği sıcak havadan etkilenmesini tamamen engelliyor. Sıvı soğutucu borularını gizleyen özel tasarımı sayesinde kablo karmaşasını en aza indiren kasanın, iç mekanda tamamen pürüzsüz ve temiz bir görsel düzen sunduğu görülüyor.

Isınma sorununa kökten çözüm sunan tasarım

Kasaların iç mekan yerleşimi, özellikle yeni nesil yüksek güç tüketen ekran kartlarının soğutulmasında büyük bir rahatlık sağlıyor. Ekran kartları için ayrılan özel bölme, üç buçuk slot kalınlığındaki ve üç yüz elli sekiz milimetre uzunluğa kadar olan devasa kartları sorunsuz şekilde destekliyor. Anakartın bulunduğu ana bölmedeki sıcak hava ise kasanın arka kısmında bulunan standart egzoz fanı vasıtasıyla dışarıya hızlıca tahliye ediliyor.

Bileşenlerin bağımsız odacıklarda çalışması, sistem kararlılığını artırırken donanımların kullanım ömrünü de olumlu yönde etkiliyor. Güç kaynağının alt kısımda tamamen izole edilmesi, kasa içi hava sirkülasyonunun kesintisiz sürmesine katkıda bulunuyor. Böylelikle üst düzey oyun sistemleri ve iş istasyonları, en yoğun yükler altında bile optimum sıcaklık sınırları içerisinde kalmayı başarıyor.

Modellerin teknik özellikleri ve satış fiyatları

Phanteks, farklı bütçe ve donanım ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir model yelpazesi sunuyor. Yalnızca boş kasa olarak satılacak olan giriş seviyesindeki EX5 modeli yüz dokuz dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Sıvı soğutma sistemiyle donatılmış olan bir üst versiyon EX5 Plus yüz elli dokuz dolardan satışa sunulurken, altı inçlik entegre LCD ekran taşıyan EX5 Max ise iki yüz yirmi dokuz dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Serinin en üst noktasında bulunan ve gelişmiş özelliklerle donatılan EX6 Max ise üst düzey donanım meraklılarını hedefliyor. Üç yüz altmış milimetrelik güçlü sıvı soğutma sistemi ve on inç boyutundaki devasa LCD bilgi ekranıyla gelen bu özel kasa, üç yüz yirmi dokuz dolar fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Phanteks'in bu yenilikçi serisi, estetik görünüm ile yüksek performansı birleştiren yapısıyla bilgisayar dünyasında yeni bir standart belirliyor.