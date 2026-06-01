Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk özel maçta Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı’nı net bir skorla mağlup etti. Kadıköy’de oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Bizim Çocuklar, sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Etkili oyun ve farklı galibiyet!

2026 Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada tempolu oyunuyla beğenileri topladı. Teknik heyetin farklı oyuncu tercihlerini değerlendirme fırsatı bulduğu mücadelede milliler hem hücumdaki etkinliği hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Orkun, Can, Deniz ve Barış Alper sahneye çıktı!

Ay-yıldızlı ekibin golleri; Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Farklı galibiyetle moral toplayan milliler, Dünya Kupası öncesinde hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

