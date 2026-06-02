Göztepe, son yıllarda hem A takım hem de altyapı yatırımlarıyla Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Romulo’nun rekor bonservis bedeliyle transfer olmasını sağlayan sarı-kırmızılı ekip, Dennis ve Juan gibi genç isimleri de vitrine çıkarmayı başardı. Türkiye şampiyonu olan Göztepe U19 Takımı’nın 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League’nde mücadele edecek olması da kulübün altyapı başarısını gözler önüne serdi.

Performanslarıyla dikkat çektiler

Sport Republic yönetiminde geniş bir futbolcu izleme ağına sahip olan Göztepe’de bu sezon altyapıya yapılan yatırımlar ön plana çıktı. Scout ekibinin çalışmalarıyla kadroya dahil edilen Salem Bouajila, Prince Manu Ballodom ve Pah Franck Goujon, performanslarıyla gelecek adına umut verirken; yerli oyuncular Nevzat Tan Üzel ile Yusuf Ali Şirin de başarılı oyunlarıyla teknik heyetin beğenisini topladı. Böylece İzmir temsilcisi, genç oyuncuların gelişimine verdiği önemle dikkat çekmeyi sürdürdü.

TFF ödül verdi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen sezon ödüllerinde, Göztepe U19 takımının kalecisi Nevzat Tan Üzel, 2025-2026 sezonu U19 PAF Ligi’nde “En Başarılı Kaleci” ödülüne layık görüldü. Öte yandan, UEFA Youth League finalinde Trabzonspor U19 karşısında sergilediği performansla maçın en değerli oyuncusu seçilen Yusuf Ali Şirin de ödülünü aldı. Genç futbolcular, final müsabakasının ardından düzenlenen törende plaketlerini teslim aldı.