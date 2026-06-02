Son Mühür - Türkiye Millî Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek 26 kişilik turnuva kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadro kamuoyuyla paylaşıldı.
Milli Takım'ın Dünya Kupası grubu
Milli takım 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki rakipleri ise şöyle:
- ABD
- Paraguay
- Avustralya
İşte, Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu
Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok.
Defans: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.
Maç takvimi
A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü şöyle:
13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya
19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay
25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD