Son Mühür - Türkiye Millî Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek 26 kişilik turnuva kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadro kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Takım'ın Dünya Kupası grubu

Milli takım 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki rakipleri ise şöyle:

ABD

Paraguay

Avustralya

İşte, Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok.

Defans: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

Maç takvimi

A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü şöyle:

13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya

19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay

25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD